Anu Tali modela la belleza de las formas

Entroncando con la reivindicación que de la libertad y la independencia hace una mujer como Carmen , la directora Anu Tali se ha responsabilizado también de este primer concierto de la Sinfónica tras haber finalizado las representaciones del título bizetiano. Mucho ha tenido que alargar la estonia su estancia en Sevilla para hacer frente a las imprevistas contingencias sufridas por el montaje operístico y encargarse ahora de los dos conciertos del sexto programa del ciclo que conmemora el trigésimo aniversario de la orquesta , esto sí previsto. Una cita que tuvo un marcado acento femenino no solo por la batuta elegida sino por un programa en el que estuvieron presentes la mítica María Antonieta, gran admiradora según las crónicas de la Sinfonía nº 85 de Haydn, Clara Wieck-Schumann y su poco programado y muy interesante Concierto para piano , y Fanny Mendelssohn en la sombra, como compositora contemporánea de Clara Schumann y hermana de Felix, cuya popularísima Sinfonía Italiana ocupó el último tercio de la velada, y que curiosamente estrenó la pieza de la reconocida y remunerada pianista, esposa de Robert Schumann e hija de Friedrick Wieck.

Habrá quien crea que la música de Clara Schumann ha empezado a descubrirse recientemente, cuando en realidad los intentos de divulgar su trabajo se remontan a más de medio siglo sin que apenas se haya logrado el objetivo, sin duda por los prejuicios e injustificadas reservas que sigue suscitando el papel de la mujer en el arte. No cabe duda sin embargo de que su trabajo como compositora estuvo a un excelente nivel, y lo hemos comprobado tanto en sus piezas de cámara como ahora en este suntuoso y original concierto con sus tres movimientos encadenados (empezó siendo una pieza de concierto a la que luego añadió dos movimientos antecedentes) y un estilo rapsódico que le da ese aire elegante y sofisticado que el joven pianista armenio Levon Avagyan supo defender más desde el punto de vista técnico y virtuoso que desde el más puramente expresivo y emocional. No obstante la del ganador del premio María Canals en 2017 fue una lectura entregada y apasionada, que logró en su movimiento central, romanza, una depuración formal y un diálogo fluido con el solo de violonchelo defendido con el mismo fervor romántico. En el final, una gran polonesa de carácter alegre y desenfadado, batuta y pianista brillaron en todo su esplendor. Avagyan redondeó la propuesta con una emotiva y reposada interpretación del número uno de los Kinderszenen de Robert Schumann. Mujeres a la sombra no, siempre resplandecientes y sin miedo a las frecuentes reacciones salvajes y ruines del macho terrícola.

ROSS ****

6º Concierto de abono Ciclo 30 aniversario de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Levon Avagyan, piano. Anu Tali, directora. Programa: Sinfonía nº 85 en Si bemol mayor “La Reina”, de Haydn; Concierto para piano en La menor Op. 7, de Clara Wieck-Schumann; Sinfonía nº 4 en La mayor Op. 90 “Italiana”, de Mendelssohn. Teatro de la Maestranza, jueves 10 de junio de 2021