Arévalo, el cómico de los chistes «de mariquitas» en cintas de casete

Paco Arévalo era célebre por hacer unos chistes sobre «gangosos», «mariquitas» o «tartamudos» que han envejecido mal y son ahora difícilmente tolerables, pero que en la España de los 80 se hicieron virales a través de cintas de casete de bares y gasolineras y del famoso programa ‘Un, dos, tres’.

Un tipo de humor -en el que era habitual que participaran también protagonistas de varias nacionalidades (»va un inglés, un francés y un español...»)- que tuvo tal repercusión en el imaginario que ha dejado la expresión «parecer un chiste de Arévalo» como sinónimo de algo increíble y grotesco.

Pero el cómico Francisco Rodríguez Iglesias, fallecido a los 76 años, aseguraba que él no se metía con nadie, y lamentaba la deriva de lo políticamente correcto: «Si imito a un cojo, no quiere decir que me esté burlando de todos los cojos», ejemplificaba cuando presentaba en 2016 su espectáculo ‘Dos Mellizos’ junto a Bertín Osborne.

Muy aficionado a los toros, Arévalo (que utilizaba el segundo apellido de su padre) inició su carrera en el espectáculo del bombero torero. Aunque nació en Madrid, en septiembre de 1947, creció en la población valenciana de Catarroja.

Inició su carrera artística en los ochenta; en 1981 trabajó en la película ‘Su majestad la risa’ y poco después alcanzó el éxito por sus colaboraciones en el popular programa ‘Un, dos, tres... responda otra vez’, de Chicho Ibáñez Serrador.

Arévalo fue uno de los rostros de la subasta del concurso, en la mayoría de sus ediciones, desde 1983 hasta la más reciente, en 2004.

A continuación, apareció en algunas de las comedias dirigidas por Mariano Ozores como ‘El currante’ (1983), ‘Agítese antes de usarla’ (1983), ‘El pan debajo del brazo’ (1983) o ‘Los obsexos’ (1985).

En Antena 3, en 1997 se emitió ‘Arévalo y Cía’, un programa de humor donde presentaba sus propios sketches junto a otros actores y cómicos del momento como Manolo Cal, José Carabias, Javivi, Malena Gracia, Marta de Pablo o Idoia Rossi.

Y en Canal Sur Televisión, Arévalo colaboró en el programa de La tarde con María, presentado por María del Monte.

Además actuó en películas como ‘Papá Piquillo’ (1998), de Álvaro Sáenz de Heredia; ‘¡Ja me maaten...!’ (2000), de Juan Antonio Muñoz; ‘El oro de Moscú’ (2003), de Jesús Bonilla; ‘Isi & Disi, alto voltaje’ (2006), de Miguel Ángel Lamata o ‘Abrázame’ (2011), de Óscar Parra de Carrizosa.

En el teatro, además de la citada pareja artística con Bertín Osborne, acompañó a Fernando Esteso en la obra ‘¿Quién se confiesa primero?’.

En los años 2000, Arévalo participó como concursante en el show de telerrealidad ‘La Granja’, en 2005, o en el programa Sábado Deluxe (abril de 2018).

Apareció en otros espacios televisivos como ‘Risas y estrellas’, también de TVE en 1997 y ‘En tu casa o en la mía’ de su gran amigo Bertín Osborne.

A través de las redes sociales y de su cuenta de X (antes Twitter) Arévalo confesó, en 2020, que estaba cansado de que le llamaran facha. «¿Facha por ser católico y creer en Dios? ¿Por no estar de acuerdo con este gobierno? ¿Por defender mi bandera y mi país? ¿Por gritar viva El Rey? ¿Por temer al comunismo más radical? ¿Por admirar a empresarios como A.Ortega? ¿Por aplaudir a mi ejército?», se preguntaba.

También anunciaba, en 2019, su «total apoyo a VOX»: «Me gusta mucho la unidad de España y el programa del partido», añadía.