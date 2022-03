Auditorio entregado y emocionado en el homenaje a Rocío Jurado en Madrid

“A ver si voy a empezar a llorar antes de tiempo”. Primeras palabras de Rocío Carrasco nada más subirse al escenario del Wizink Center en la noches de este martes en Madrid, en el homenaje a su madre, Rocío Jurado, que ha supuesto un espaldarazo a la lucha por la igualdad con las voces de una veintena de artistas.

Sería imposible cuantificar en euros cuánto costaría contratar a todas las cantantes que este martes han prestado su voz al Día Internacional de la Mujer en forma de homenaje a “la más feminista, la más valiente, la más atrevida..., la más grande”, como rezaban los mensajes del vídeo que abría el espectáculo, con una mezcla de imágenes de las distintas etapas de la vida personal y profesional de la chipionera.

Ante un auditorio entregado, Rocío Carrasco ha asegurado que la lucha por la igualdad “la viví y la mamé desde muy pequeña, porque ella me la enseñó”, ya que “me crió una mujer maravillosa, que me enseñó que no nos tienen que subyugar ni someternos ante nada ni ante nadie”, y todo ello ante la presencia de Mercedes Milá, que ha sido tendencia en Twitter durante toda la noche, gracias a frases como la definición de cómo caló el pensamiento libre de Rocío Jurado en la España en blanco y negro: ”como la humedad, se cuela en las casas, y esos mensajes llegaban a las mujeres españolas, y pensaban entonces que podían vivir de otra manera”.