Bach en el Café Zimmermann

Estos conciertos, que en un principio no constituían un conjunto, sirvieron al autor como salvoconducto para conseguir un puesto en Berlín, para lo que los entregó en 1721 al tío del rey Federico Guillermo I, margrave de Brandeburgo, procedentes de distintos conciertos para varios instrumentos en función de los efectivos con los que Bach contaba en la Corte de Köthen, y que revestían una considerable dificultad. El conjunto los abordó con energía, tempi rápidos y mucho ímpetu, pero exigen una serie de virtuosos solistas que no siempre encontraron en los por otro lado excelentes integrantes de Café Zimmermann el grado justo de equilibrio y solemnidad. Así, mientras la admirada Céline Frisch nos cautivó con su excelente, vívida y efusiva digitación en el quinto de los conciertos, quizás el primero de toda la historia de la música con el teclado como solista, mostrándose especialmente esmerada en las cadencias del allegro inicial, el duelo de violas entre Mauro Lopes y Martina Bischof no encontró el punto justo de equilibrio y compenetración en el Concierto nº 6, la trompeta de Gabriel Cassone sonó clara y majestuosa en el segundo, y el violín de Kraemer sonó crispado y fuertemente aristado y agresivo en el número cuatro con el que se inició de forma aleatoria la exhibición.

Pero si algo destacó en todo momento fue un magnífico continuo, con Frisch sacando el máximo partido al instrumento que tan gentilmente prestó el clavecinista sevillano Alejandro Casal, y violonchelos y contrabajo potenciando el cuerpo de un conjunto bien ensamblado, compacto, que deambuló entre los dieciocho integrantes del nº 1 BWV 1046, cuyo minueto final tan del gusto francés se saldó con una interpretación amable y distendida, y la formación en cámara de los ya citados 5 y 6, en cuyo movimiento lento la formación alcanzó a transmitir su aire profundo y meditabundo. A destacar también en el lado positivo el buen trabajo de las flautas frente al más complejo y no siempre satisfactorio de las muy difíciles trompas, dentro de un conjunto que dio una visión muy amplia y a ratos fascinante de una de las colecciones instrumentales más importantes de la música barroca y la música en mayúsculas en general. Kraemer, Frisch y el resto de excelentes colegas repasaron todo el álbum en apenas dos horas, lo que considerando los cambios preceptivos de combinaciones instrumentales entre unos y otros conciertos, da idea de la precisión con la que abordaron este ciclo y todo ese amplio abanico de colores sin apenas precedentes que presenta.



CAFÉ ZIMMERMANN ****

38º FeMÁS. Café Zimmermann. Manfredo Kraemer, concertino. Programa: Los seis Conciertos de Brandeburgo de Bach BWV 1046-1051. Espacio Turina, sábado 20 de marzo de 2021