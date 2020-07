Bécquer evocado desde los acordes de Chopin

Sea por cuestiones administrativas o por una enfermedad viral de carácter universal, éste ha sido el segundo año consecutivo en el que las imprescindibles Noches en los Jardines del Alcázar asoman ya muy avanzada la época estival. Bienvenidas sean aunque en ocasiones la temperatura apenas acompañe y solo se alivien por puntuales brisas de aire, como ocurrió anoche. Con todas las medidas de higiene y seguridad preceptivas debidamente aplicadas, la inauguración de esta edición número veintiuna contó con un cartel de lujo y una propuesta excepcional. Hacía tiempo que no sabíamos nada de Manuel Galiana, que tantas veces nos acompañó en televisión acercándonos a los clásicos del teatro a través de esos Estudios Uno de mi infancia, con una carrera cimentada también en el cine y, sobre todo, el teatro, y resulta que lleva tiempo ofreciendo unos atractivos espectáculos basados en la palabra y la música junto a su amiga y compañera Sira Hernández . El que celebraron con los versos de Gerardo Diego, ilustrados también con los nocturnos chopinianos, parece estar en el germen de este nuevo que cubre el ciento cincuenta aniversario de la muerte de Bécquer.

El esquema es muy sencillo, el prestigioso y multipremiado actor va interpretando, que no meramente recitando, rimas del poeta sevillano, mientras ella ilustra sus palabras con la música de Chopin, unas veces coincidiendo, otras primando una voz sobre otra, y otras imperando solo una, como cuando Hernández recreó el popular Nocturno Op. 9 nº 2, o el muy apesadumbrado Op. 55 nº 1, que la pianista desgranó con considerable intensidad e impacto emocional. Se trata así de ahondar en el temperamento eminentemente romántico de ambos creadores, pero la de Hernández fue una interpretación trasnochada, muy afectada y frecuentemente almibarada, abusando de rubato y haciendo acopio de impostura. No obstante merece elogiar su sintonía con el actor, un dominio de las dinámicas que le permitió quedar en un segundo plano mientras emergía la rotunda voz de Galiana, y ascender a un primer plano cuando su voz era independiente.

No cabe duda de que la pianista catalana tiene muy meditadas las páginas que interpretó con evidente delectación, y que incluyó también el muy transitado Nocturno Op. 9 nº 1 o el muy delicado Op. 72 que cerró la velada junto a la mítica Volverán las oscuras golondrinas, que en la voz de Galiana sonó intenso y desgarrador, como ya antes hizo con la Rima nº 47. Sus palabras, qué solos se quedan los muertos (Rima 73)... Tus ojos crees que la afean, pues no lo creas (Rima XII) sobrecogieron en el excelente paseo por el amor y la muerte que nos brindó el actor, acompañado al principio por el ensordecedor ruido de los insectos, que una vez callaron evidenciaron otro zumbido, el de la amplificación, que no calló pero tampoco eclipsó el trabajo meticuloso y comedido de los artistas.