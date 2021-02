Bizcocho: «El carnaval es lo único que se escribe desde el corazón y con unos sentimientos muy marcados»

- Entrar en una final del carnaval de Cádiz no es fácil, así que ya se puede considerar un premio llegar a ella. Yo esta situación la comparo mucho con Sevilla y la Semana Santa; hay que demostrar mucho para poder entrar. Ahora por ejemplo ha llegado la banda de Rosario de Cádiz, que para mí esta entre las tres mejores, y se ha ganado su sitio y ahora a ver quién la echa. Y en más de una ocasión he escuchado en las retransmisiones cuando llega la banda a La Campana al comentarista de decir: “Esta banda tiene marchas peculiares” y cosas de ese tipo... en vez de decir que es un pedazo de banda y que suena espectacularmente bien. Y eso es lo que me pasa, a veces, a mí en Cádiz con algunos medios.

- Me coges en blanco... pero no voy a quedar malamente, porque se supone que yo soy un genio y tengo que responderte algo –ríe–. Es bastante complicado así en frío, pero lo que sí puedo decirte es que sobre las nuevas letras de la chirigota del muerto vienen cargadas de humor negro. El primer chiste del pasodoble dice “¿a qué le escribimos este año? porque si pensamos en los hospitales, ya habrá caído mucha gente”, utilizando ese doble sentido que luego es lo que mejor recibe la gente.

- Se podría haber hecho, aunque yo soy de decir “o suena a flamenco, o no suena”, me refiero a que si se hacía debía hacerse bien. Porque si ya a veces cuesta muchísimo levantar al teatro cuando está lleno, imagínate con un aforo del treinta por ciento o incluso vacío. Hubiese sido muy frío.

- No, porque, además, han salido unos contratos con la chirigota del muerto y pensamos que eso para el aficionado está muy guay ver ahora un festival con Los Hinchapelotas, con la chirigota del Juan, con la del Manuel. Por lo tanto, como eso es lo que tenemos más próximo, me encuentro escribiendo letras nuevas de la chirigota del muerto, para esos festivales.

- Bien, yo no paro de escribir. Durante el confinamiento escribí la chirigota que se supone que iba a ser la de 2021 y cuando ya vimos que definitivamente no iba a haber carnaval la guardé, porque estaba bastante adelantada. Luego empecé a escribir otra, todavía en el confinamiento, con la intención de sacarla, aunque fuese en casa en cuanto estuviese lista; si llegaba en mayo o cuando fuese la presentamos donde y como sea. Como ves, por escribir no pero después el carnaval va a ser muy raro, le vamos a echar mucho de menos. Era nuestro “recreo”, después de estar trabajando todo el año, esto era lo que nos hacía feliz y nos lo han quitado.

¿Qué se siente cuando está a punto de abrirse el telón en preliminares?

- Bastante mal –ríe–, se siente una responsabilidad enorme, aunque como la mayoría somos idiotas no somos conscientes de lo que ese momento conlleva. Intentamos centrarnos en disfrutar y en pasarlo bien, pero cuando llega esa situación la cosa cambia.

¿Dónde se vive mejor el carnaval, en el teatro o en la calle?

- En la calle, por supuesto. Solo tienes que ver la cara de la gente cuando están en el teatro y cuando están en la calle. Para mí, la calle es la motivación, y este año que nos han quitado eso pues te hace preguntarte: ¿Para qué? Porque nosotros sacamos la chirigota para los aficionados, y si no íbamos a tener el lado bueno, ¿Por qué me iba a tener que comer el malo?

“Para mí el día de reyes era cuando cantaba Juan Carlos”

Volviendo un poco al pasado, ¿Qué agrupación recuerda con más cariño de tu infancia?

- La de El Brujo, Las Marujas, Una chirigota con clase, Los Bordes del área, Los Guiris... me las tenía aprendidas de memoria. Gracias a la de El Brujo conocí la comparsa, con un pasodoble suyo consiguieron levantarme el vello por primera vez.

¿Qué autores echa más de menos de esa época?

- A Yuyu, y ahora a Juan Carlos Aragón. Sin Juan Carlos ha dejado de gustarme el carnaval un cincuenta por ciento. Con todo el respeto a todos los autores, para mí el día de reyes era cuando cantaba Juan Carlos, por lo que ahora es como si me faltara algo.

¿Qué te ha enseñado y qué te ha dado el carnaval?

- Con el carnaval he aprendido a hacerme como persona, en cuanto a ideas y principios. Puede parecer una tontería, pero el carnaval habla mucho. Esto es lo único que se escribe desde el corazón y con una intención y unos sentimientos muy marcados. Luego me ha cambiado la vida, sobre todo a partir de la chirigota de No te vayas todavía. No me cambió a mí, sino que cambió mi vida, mi entorno, a mí no. Yo sigo siendo el mismo Antonio de hace diez años. La vida es cuestión de prioridades, y para mí el carnaval estaba por delante de todo porque era lo que a mí me llamaba y no me podía resistir.

Como hostelero, ¿Cómo ha vivido y está viviendo la pandemia?

- Fatal, porque Platea es un establecimiento que vendía sobre todo de noche, y hemos tenido que acostumbrar a la gente a venir más temprano; primero hasta las 23:00, luego hasta las 21:00 y ahora fíjate la situación. Además, yo abrí justo antes de que comenzase la pandemia, y está siendo muy difícil, aun así, hemos conseguido hacernos con una muy buena clientela y gracias a ellos he podido mantener al personal; me comprometí a mantenerlos, aunque me costase algo de dinero y ellos están respondiendo y me lo están devolviendo con su trabajo y su apoyo.

Para concluir, le haré una batería de preguntas cortas:

Una chirigota

- Los Piconeros Galácticos.

Una comparsa

- La Comparsa de Momo.

Un cuarteto

- Los del barrio.

Un coro

- La tienda la cabra.

Un autor

- Juan Carlos Aragón.

Un pasodoble

- Imposible elegir uno, hay millones que te podría decir.

Un año tuyo

- No te quemes todavía, por el reto que supuso.

Onda Cádiz o Canal Sur

- Canal Sur, porque gracias a ellos he conocido el carnaval.

Un rincón de Cádiz

- El Mentidero

Un rincón de Sevilla

- La Capilla del Baratillo