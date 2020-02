Bodas con muchas risas, terror y minimalismo en la cartelera de San Valentín

Coincidiendo con San Valentín, la distribuidora Selectavisión estrena el anime "El amor está en el agua", dirigida por Masaaki Yuasa, una historia juvenil que combina romance y ciencia ficción del que está considerado uno de los mejores directores de anime japonés.

La película tiene su cuota española ya que ha participado en ella el barcelonés Abel Góngora como el jefe de animación Flash. Góngora lleva varios años trabajando con Yuasa y participó también en "Lu over the Wall" (2017) y "Night Is Short, Walk on Girl" (2017).