Brasil se despide de Rita Lee en su ‘Bosque Encantado’

«Aunque ahora sea una estrellita en el cielo, esté donde esté, va a continuar haciendo feliz a mucha gente», dijo a los periodistas João Lee, uno de los tres hijos que la cantante tuvo con el guitarrista Roberto Carvalho, a las puertas del planetario.

João relató que los últimos meses su madre estuvo rodeada por su familia y que tuvo un «final feliz». Se refirió a ella como su «heroína», no por su prolífica carrera, sino por su «simplicidad, dignidad y honestidad con la que vivía el día a día».

Esa honestidad, mezclada con altas dosis de sarcasmo, quedó reflejada en esa profecía sobre su fallecimiento plasmada en su autobiografía, publicada en 2016.

«Cuando muera, me imagino las palabras de cariño de los que me odian. Algunas emisoras de radio pondrán mis canciones sin cobrar derechos, los colegas dirán que se me echará de menos en el mundo de la música, quién sabe, a lo mejor hasta le ponen mi nombre a una calle sin salida», escribía.

Y continuaba: «Los fans, esos sinceros, levantarán las portadas de mis discos y corearán ‘Ovelha Negra’. Las televisiones ya deben tener bajo la manga un resumen de mi trayectoria para mostrarlo en los telediarios y saldrá una pequeña nota en el obituario de algunas revistas. En las redes sociales, algunos dirán: ‘Eh, yo creía que la vieja ya se había muerto jaja».

Por último, lanzó un aviso de que «ningún político se atreverá a asistir» a su velatorio, pues de lo contrario «se levantaría del ataúd para abuchearlos».