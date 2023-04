Broche de oro al evento cultural Letras en Off

Cuando a las dos de la tarde de ayer sábado la Fundación Valentín de Madariaga y Oya —que este 2023 cumple su 20 Aniversario— puso el broche de oro al I Encuentro de Nuevas Voces de la Literatura, Sevilla escribió un nuevo capítulo de su historia cultural. Y es que, dado el éxito de convocatoria y el balance positivo de los participantes, podemos decir que Letras en Off ha llegado para quedarse. No en vano, tanto en la jornada del viernes como la del sábado, aquellas personas que participaron en las actividades organizadas frente al Parque de María Luisa calificaron la cita de sobresaliente. En primer lugar por su emplazamiento —el precioso Pabellón de Estados Unidos construido para la Exposición Iberoamericana de 1929— y seguidamente por la buena organización —además de la propia fundación, Letras en Off ha sido posible gracias a la colaboración, entre otros, de Anantes Gestoría Cultural, Ediciones en Huida, Alma Mater, Kmleon Books, Labnar Ediciones, Ediciones Torre de Lis, Punto Rojo Libros, El Desván de las Letras o Maratania—.