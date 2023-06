Carmen Martín Gaite: la novelista que pespunteó la Generación del Medio Siglo

Puede parecer lento también el ritmo de producción de Martín Gaite, pero es que durante la década de los 60 apenas se dedicó a la novela y optó por la investigación sociológica e histórica, con títulos como Usos amorosos del dieciocho en España , que no publicaría hasta 1973 y que citaría, por ejemplo, en El cuarto de atrás . Su vida en los 50, una década que recreó literariamente tan bien, no había sido fácil, desde luego. Porque, después de casarse, su primer hijo, Miguel, moriría de meningitis con solo siete meses... Su hija Marta nació en 1956. En 1970, cuando Carmen se separara de Rafael Sánchez Ferlosio, se va a vivir con ella sin sospechar que la chica también moriría, de sida, en el terrible año de 1985. La soledad de Carmen no fue nunca solamente un retoricismo más o menos literario.

Son los grandes temas de Martín Gaite si uno lee toda su obra con el justo distanciamiento. Precisamente después de casarse, en 1953, Carmen idea su primera obra, El balneario, con ese halo de misterio que iba a acompañar a su literatura hasta el final, pasando por el éxito de su Caperucita en Manhattan (1990). En aquella primera novelita -publicada años después también por la inolvidable colección de veinte duros de Alianza-, la protagonista narradora, de la que no sabemos siquiera su nombre, se haya hilvanando un atosigante monólogo en el interior de un autobús antes de bajarse con su marido o amante a la altura de cierto puente, desde donde han de encaminarse hacia un balneario en el que el lector no sabe a ciencia cierta para qué han ido. El agobio de la protagonista por el misterio que percibe en el ambiente y en las miradas inquisitivas de quienes allí se alojan contrasta con la lánguida indiferencia de su pareja, que no tarda en marcharse a dar una vuelta, para sorpresa de ella. La narradora comienza a partir de entonces un viaje por el interior del edificio que se transmuta pocas páginas después en un periplo fantástico por sus pasillos interminables, con la aparición de tenebrosos personajes, desde su inquietante perspectiva, como la camarera de piso o el botones, en un acelerado relato interior que llega a intuir que a su marido lo han secuestrado y asesinado. No hay ningún dato objetivo que delate estos extremos, pero el uso verbal de la narradora y su galopante ritmo en la búsqueda de su marido nos llevan al final del primero de los dos capítulos de la obra. El segundo capítulo, una vez demostrado que todo ha sido un sueño, está escrito en tercera persona, y nos habla de Matilde, una solterona alojada en el balneario que seguramente inspiraría a Carmen para indagar en esa pasión tan suya desde entonces de la soledad de las mujeres en cualquier circunstancia.