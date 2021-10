Charo Urbano, la gitanilla de la risa

‘Esto no es lo que era’, la última propuesta de la popular actriz cómica sevillana, Charo Urbano, habitará las tablas de la Sala Cero desde el próximo jueves hasta el 1 de noviembre. La obra tiene como protagonista una muñeca gitanilla, de esas que nuestros padres y abuelos tenían encima del televisor, que cada día se despierta con tremendo dolor de brazo, debido a los futuro se llena de incertidumbre, porque, al fin y al cabo, su imagen ya no es más que un reducto del pasado. Partiendo de esa sencilla premisa, Charo Urbano construye un relato cómico clownesco, entre absurdo y surrealista, con su mijita de retranca, de lo más hilarante y divertido.

Conocida por sus vídeos cómicos durante la pandemia, Charo Urbano es también una actriz bien conocida por los espectadores de la Sala Cero Teatro. Prácticamente comenzó allí su carrera de actriz y ha pisado su escenario durante años con el espectáculo ‘Estrella Sublime’, en el papel de camarera. “Para mí es muy importante volver a Sala Cero Teatro porque lo primero que llevé a un escenario de forma profesional, al salir de la Escuela de Arte Dramático, fue a este espacio, y volver ahora, 16 años después, con mi propio espectáculo es algo que me hace muchísima ilusión”.

De alguna manera, podría decirse que esta nueva propuesta surge como respuesta al éxito de sus vídeos durante el confinamiento, etapa en la que su número de seguidores subió en las redes vertiginosamente: “Todo surgió porque prometí a mis seguidores que iba a hacer un vídeo al día, y eso me mantuvo activa, manteniéndome conectada con el humor. Eso me permitió seguir viva y en ese sentido tiene mucha relación con la creación de este nuevo espectáculo, que viene para hacernos reír a todos, que bastante hemos llorado ya”.