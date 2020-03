Chayanne aplaza su concierto en Sevilla

El concierto que Chayanne iba a dar en Sevilla 23 de abril se ha visto aplazado por el coronavirus.

En un comunicado, Chaf Enterprises en representación del artista Chayanne ha decidido poner un alto a su gira Desde El Alma, la cual tenia en calendario a Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España.

Chayanne acaba de expresar su preocupación diciendo «mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos; así que espero sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevención es muy importante».

Por estas razones, la gira de Chayanne por España programada para el mes de abril se pospone y estamos trabajando en nuevas fechas que se anunciarán lo antes posible.

Las entradas ya adquiridas serán válidas para las nuevas fechas.

Para aquellas personas que no puedan asistir se abrirá un plaza de devolución en el momento en el que se publiquen las nuevas fechas