Cien años kafkianos, sin Franz Kafka

Aquella insólita transformación (metamorfosis) de un viajante de comercio en una repelente cucaracha encerraba una metáfora dolorosísima sobre la soledad del individuo en un mundo truculentamente hostil. El miedo al diferente, el rechazo al otro y la imposible adaptación del protagonista configuran la universalidad de una obra que, por otro lado, puede interpretarse incluso como el paradigma de la adolescencia. Kafka, que escribió además otras novelas con la misma dosis de absurdo e inquietante existencialismo como El proceso, El castillo (inacabada), La condena o En la colonia penitenciaria –y un puñado de cuentos bajo el título de Contemplación-, profetizó sin saberlo los infiernos que luego iban a apellidar precisamente de kafkianos que le esperaban a la humanidad tras la II Guerra Mundial, en cuyos campos de concentración nazi iban a morir sus tres hermanas. Él se libró de aquello, pero no del desprecio de un padre que lo atormentó durante toda su vida –no se pierdan Carta al padre-, de su inseguridad con las mujeres, de sus complejos y de una salud frágil que terminó arrebatándole la posibilidad de seguir dedicándose a lo único que le interesaba, la literatura, después de conseguir un trabajo como agente de seguros de accidentes laborales que le permitía volver a casa a las dos de la tarde. “Soy taciturno, insociable, malhumorado, egoísta, hipocondríaco y realmente enfermizo. ¿Cómo ha de vivir su hija con un hombre así, que ha dejado toda distracción a fin de conservar las energías justas para dedicarse en exclusiva a la literatura?”, le escribe Kafka a quien estuvo a punto de ser su suegro, el padre de Felice Bauer, con quien el escritor mantuvo una difícil relación antes y después de seguir frecuentando los burdeles de su corta vida. “He cegado a su hija con mi escritura. Sea como fuere, tenga usted en cuenta lo siguiente, que es esencial: todo mi ser se centra en la literatura, y hasta los treinta años he mantenido ese rumbo a rajatabla; si alguna vez lo abandono, dejaré de vivir”. Desde luego a Felice le dijo bien poco el manuscrito de La metamorfosis, y esa indiferencia suya llevó a Kafka a una profunda depresión.

Conoció después a Milena Jesenská, una escritora, traductora y periodista checa de 24 años –doce años menor que él- que estaba a punto de separarse de su marido en Viena, adonde viajó Kafka aunque rompiera igualmente su relación con ella, no sin antes confiarle sus propios diarios. Fue Milena quien escribió un obituario de Kafka para un periódico checo. “Era tímido, asustadizo, gentil y bueno, pero los libros que escribió fueron crueles y dolorosos”, señaló entonces, y añadió: “Vio el mundo lleno de demonios invisibles luchando y destruyendo a las personas indefensas. Era demasiado clarividente, demasiado sabio para vivir y demasiado débil para luchar: pero esa era la debilidad de las personas nobles y bellas que no saben luchar contra el miedo, contra los malentendidos, contra el desamor y las falsedades espirituales”.

Al final de su vida llegó otra mujer, Dora Diamant, otra joven periodista, descendiente de una familia judía ortodoxa que lo disuadió de viajar a Palestina, como tenía previsto hacer a finales de 1923... Aquella Navidad Kafka contrajo una pulmonía que lo obligó a volver al hogar de sus padres, en Praga, adonde se había prometido no regresar para centrarse definitivamente en su obra. La pulmonía derivó en una tuberculosis de laringe que le fue impidiendo tragar nada. En su lecho de muerte, escribió Un artista del hambre. Al contrario de Max Brod, Dora Diamant sí cumplió los deseos de Kafka de destruir su obra, pero solo lo hizo con una parte. Afortunadamente, guardó la mayoría de sus últimos escritos, más de veinte cuadernos y unas 35 cartas, hasta que la Gestapo los confiscó en 1933. La búsqueda de esos papeles desaparecidos por varios países del mundo sigue constituyendo hoy en día un posible guion cinematográfico a la altura de su obra. Al fin y al cabo, casi toda la obra de Kafka ha sido llevada a la gran pantalla desde que Orson Welles adaptara El proceso en 1962.