‘Competencia oficial’: comedia grotesca que no obvia el análisis sin descuidar la diversión

Quienes conozcan la trayectoria de los productores y directores argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohen saben que su obra audiovisual se detiene en analizar con mucha ironía y kilos de socarronería el disparatado y a veces absurdo mundo del arte. Recientemente lo han hecho en el campo de la literatura con El ciudadano ilustre (2016) y en de la pintura con Mi obra maestra (2018).

Ahora se atreven con un universo que conocen muy bien, el cinematográfico, con esta Competencia oficial, y tal y como ya hicieron sus obras precedentes, no dudan en ponerlo en solfa. La disparatada idea de un excéntrico empresario, que quiere dejar como legado una obra maestra, les sirve a los realizadores para hablarnos del proceso creativo y sobre todo del exceso de egolatría de quienes poseen dinero o talento. Gracias al señor que pone los cuartos, dos actores consagrados y una premiada y excéntrica directora se dedicarán a lo largo de las sesiones previas al rodaje a dar rienda suelta a sus excesos de autoestima. En ellas no faltará la discordia, las desavenencias y la total ausencia del sentido del ridículo. Cada cual se halla inmerso en su burbuja particular, en su mundo paralelo. Nada que no nos encontremos en nuestra vida cotidiana, de hecho lo practican con ahínco los medios de comunicación y los partidos políticos. Lo bueno y risible, tipo mueca, es que en este caso desciende hasta nuestra mirada y se personifica. Y es tal el espectáculo y la bufonada que terminamos por darle valor, por enjuiciarla.

La película nos sería la misma sin su trío protagonista. Antonio Banderas no duda en ponerse al servicio de su personaje, es como si se mirase en un espejo y mimetizado en el trampantojo, lo borda. Oscar Martínez tampoco se queda atrás, su representación como de actor de raza contenido y curtido en el teatro es magnífico. Penélope Cruz les da la réplica a ambos con elegancia y frescura. Vuelve a dar vida a un personaje pícaro y descarado, como la Silvia talentosa del Jamón, Jamón (1992) de sus inicios

Duprat y Cohen plantean una controlada y austera puesta en escena para así aprovechar y dar rienda suelta al desarrollo de una comedia grotesca que no obvia el análisis sin descuidar la diversión.