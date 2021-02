Concha Velasco al calor del público sevillano

Concha Velasco se precia de tener siempre muy buena acogida entre el público sevillano del Teatro Lope de Vega. Pudimos comprobarlo ayer durante la representación en este espacio teatral de su última obra, ‘La habitación de María’, un monólogo escrito por su hijo Manuel expresamente para ella.

En esta obra Concha encarna a una escritora célebre que sufre de agorafobia, una enfermedad psicológica abominable por lo que tiene de invalidante. Y es que, aunque en principio se trata de un mal que no afecta a la movilidad física, las personas que sufren esa enfermedad se ven mermadas de algo no menos importante, esto es, la libertad para salir fuera de su hogar. Para colmo, Isabel Chacón, la protagonista de esta obra, es una anciana que ya casi no puede moverse ni por su casa. No en vano la acción transcurre justo el día que cumple 80 años, uno menos, por cierto, de los que tiene la actriz en la vida real.

Se trata, sin duda, de un planteamiento interesante que podría dar lugar a un monólogo repleto de tensión dramática, sobre todo teniendo en cuenta que hacia la mitad de la obra surge otro conflicto importante. Pero incomprensiblemente el texto deriva hacia un discurso más bien superficial, plagado de evidencias y lugares comunes, y un final muy poco verosímil.

Por otro lado la puesta en escena de José Carlos Plaza, aun cuando intentar arropar a la actriz mediante un recurso audiovisual, la deja muy sola en el escenario, lo que no deja de ser un tanto arriesgado, teniendo en cuenta que Concha no parece estar pasando por su mejor momento. Claro que, como era de esperar, una vez más ella derrochó tal maestría y dominio del oficio que se metió al público en el bolsillo desde el minuto número uno. Un público fiel y entregado que se puso en pie, nada más terminar la función, para dedicar a su estrella una sentida ovación que ella agradeció de forma expresa.