Concierto de Clara Gresa y Tommaso Cogato en Los Lunes Culturales de la ONCE

La programación de Los Lunes Culturales de la ONCE, que organiza la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, ofrece este próximo lunes, día 8, un Concierto de Cámara a cargo de la chelista sevillana afincada en Países Bajos, Clara Gresa, acompañada por el pianista italiano, Tommaso Cogato, que interpretarán obras de Robert Schumann, Enric Casals y Sergei Rachmaninoff.

El programa incluye Fantasiestücke, Op.73 de Robert Schumann, compuesta en dos días en 1849, un fiel reflejo de la expresión del Romanticismo que impregna toda la obra del compositor y pianista alemán; Suite in d minor de Enric Casals, escrita en 1973 a la memoria de su hermano Pau Casals, fallecido el mismo año de su composición; y la Sonata for Cello and Piano in g minor, Op.19 de Sergei Rachmaninoff, su más famosa pieza de Música de Cámara, una obra cargada de expresión, pasión y color escrita en 1901. Por su parte, Tommaso Cogato interpretará la Fantasía sobre la Traviata de Sigismund Thalberg.

Clara Gresa concluye este año sus estudios de Grado en el Conservatorio ArtEZ de Zwolle (Países Bajos) con la profesora Karilen Bartels y ha participado en conciertos con orquestas como la Filarmónica de Granada, dirigida por Ricardo Espigares, la Orquesta de la Fundación Barenboim-Said, dirigida por John Axelrod, y la NeSP (Nederland Symphony orkest) dirigida por Pim Cuijpers.

Doctor en la Universidad de Sevilla, Tommaso Cogato es fundador y director de la Escuela de Música del Colegio Claret de Sevilla y profesor además en ESMAR de Valencia, ha dado conciertos en escenarios de Europa, Estados Unidos y Asia y forma parte de prestigiosos concursos internacionales de piano.