Crear para ayudar. El granito de arena de ‘Las Sénior de la Copla’ ya es una realidad

Este grupo musical cuenta con mujeres de más de 70 años con un fondo maravilloso como objetivo. Procedentes de Alcalá de Guadaíra, no buscan más que hacer lo que tanto les gusta, cantar y ayudar al que lo necesita.

Mari Gandul, Carmen Moncloa, Águila Ballestero, Fini Trigo y María del Carmen del Valle llevan juntas y repartiendo su alegría más de 7 años, desde que el Padre Juanjo les abrió las puertas del Santuario de Regla donde el grupo comenzó a llamarse como hoy en día. Por su parte, Fini, con la que hemos tenido el placer de hablar, nos ha contado un poco de esa historia que ella ha vivido en primera persona.

Ella dice haber sido siempre una enamorada y “perseguidora” de la música porque era su vocación, pero “no pude dedicarme a ella porque mis padres no estaban en ello. Yo he sido maestra toda la vida” confiesa. Aun así, Fini afirma haber tenido siempre una gran vinculación con la música “He sido directora del coro del Rocío de aquí de Alcalá y con ellos grabé tres discos. También he preparado galas para la Virgen del Águila, con los chiquillos los villancicos para Navidad... Siempre tenía algo entre manos con la música”.

En consecuencia, creó la Asociación “Los niños de la Copla” para los que compuso un tema llamado “Viva la Copla”, que decía “somos los niños de la copla” y ahora, 25 años después, es un tema reeditado que dice “somos las sénior de la copla”. O sea, lo cantaban los niños, y ahora lo cantamos nosotras.

Aunque comenzaron actuando en centros cívicos, hermandades o galas benéficas, 2020 supuso para ellas un punto de inflexión tras su participación en “La Voz Sénior” de Antena 3.

Han colaborado con la Asociación AFAR, presidida por Manuel Ángel Cano. Asociación a la que Fini está muy vinculada y la que le ha removido desde hace mucho tiempo por su gran labor hacia las personas sin hogar o en riesgos de exclusión social. Pero la llegada de la pandemia hizo que no pudieran volver a llenar el Auditorio Riberas del Guadaíra como años anteriores, un concierto cuyos beneficios van íntegramente para esta Asociación.