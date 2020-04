Cuaderno de Goya (I)

Inicio hoy una nueva serie de artículos, esta vez sobre Goya, en recuerdo de todo lo que he podido aprender del maestro aragonés y que traslado a los lectores advirtiendo que se trata de notas personales, sin el rigor científico exigido en publicaciones del género. Se trata de una serie de apuntes rápidos extraídos de cuadernos, recortes de prensa, papeles sueltos y papeluchos, que hacen por muchas razones que me reencuentre de nuevo con él, el inabarcable y ese sí que por siempre infinito Goya.

La 1ª de las frases a que remito, está escrita sobre la página de un dominical de El País, podría datarse en los alrededores del 11 de abril de 2009, cuando está fechado este suplemento cultural y dice lo que sigue: “Dedicó gran parte de su vida a hacer visible a través de sus obras, las funestas consecuencias de la Guerra (de la Independencia)”.

La 2ª: “A todos nos gustaría que nuestro autor/-a favorito, el artista que amamos, fuera un cúmulo de perfección también como persona y no un depravado, un violento, un alcoholizado, etc., pero el drama de cada persona a veces es inevitable y las circunstancias por las que atraviesa cada uno, pertenecen a la intimidad a no ser que él mismo quiera hacerlas públicas. En Goya hay algo de eso, sobre todo en su correspondencia privada y en la cierta arrogancia que pone de manifiesto en sus autorretratos. También en ese algo que no puede desprenderse ni siquiera cuando pinta arcángeles; no sólo cuando acomete la atrocidad de las “Pinturas Negras”.

3ª: “Ahora que las interpretaciones psiquiátricas y psicoanalíticas son aceptadas por una pequeña pero significativa parte de la comunidad (pseudo)científica del arte, podría afirmarse que muchas de sus obras son producto del cortisol y de la información que hacia la percepción le lanzaban sus neurotransmisores. En principio esto justificaría algunas de sus obras, sobre todo aquellas más dramáticas, en donde parece que lo que pinta es desde la emoción y no desde la razón o incluso si la tuviera esta perdida. Nos movemos ahora en las cenagosas aguas de la patafísica, esa ciencia o paraciencia inventada por Boris Vian y que estoy llevando a las estructuras moleculares y las neuronales del maestro aragonés, causantes de las respuestas –en estos casos plásticas- que daba y les damos en cuanto a la recepción y almacenamiento aleatorio de la información y su transformación en palabras e imágenes.

3º: En relación con lo anterior, hay que decir que lamentablemente a causa de un accidente ocurrido en el laboratorio del forense, cuando una de sus hijas pequeña jugaba con el bote de formol, no se conserva el cerebro de Goya y por tanto, no pueden estudiarse el córtex ni las infinitas capas a las que los patólogos son tan aficionados y tampoco se sabe si esas respuestas provienen de la amígdala reptiliana y son algo así como descargas derramadas en pintura. No se le puede hacer evidentemente un PET, ni concluir con que sus monstruos los sacaba precisamente de sus sueños o de intensas pesadillas.