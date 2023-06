Cuando el crimen se hace literatura

Más allá de exageradas exégesis a este respecto, que puede vincular la novela policial hasta con los mitos griegos, el primer antecedente de lo que puede considerarse el género policial propiamente dicho podamos encontrarlo tal vez en las Memorias del francés Eugéne-François Vidocq (1775-1857), inolvidable ladrón reconvertido luego nada menos que en jefe de la policía francesa, primer director de la Seguridad Nacional que inspiró a algunos compatriotas fundamentales de la narrativa como Victor Hugo u Honoré de Balzac . La mezcla de realidad y ficción y ese sustrato de morbo en la trayectoria del personaje fue determinante para una generación de literatos empapada de romanticismo . El realismo consiguiente –de Dumas, de Dickens, de Twain o de Dostoievski- se encargará de consolidar la descripción determinista de los bajos fondos en las grandes metrópolis, aunque el criminal fuera aún en el siglo XIX una víctima de las injusticias sociales. Esta consideración irá evolucionando, pero décadas después de que el género del que nos ocupamos cristalizara en los irrepetibles cuentos del norteamericano Edgar Allan Poe (1808-1849), y no solo los que forman parte de una joya como Los crímenes de la calle Morgue ... El inolvidable caballero Auguste Dupin no es exactamente un detective , pues ni siquiera era conocido aún ese término, pero sus motivaciones para resolver misterios, haciendo uso del raciocinio y de la creatividad poniéndose en la piel del criminal, constituyen un antecedente clarísimo de los más célebres detectives del género policial clásico.

Más recorrido parece haber tenido el curiosísimo sacerdote creado por el inglés Gilbert K. Chesterton (1874-1936) llamado el Padre Brown , ese cura católico y bonachón, tan aficionado a la resolución de crímenes no con el cientificismo de Conan Doyle, sino con la fina intuición de quien solo va armado con su propia ironía y está convencido de que el delincuente, en rigor, no es más que un enfermo espiritual.

Dashiell Hammett (1894-1961), primero detective de la agencia Pinkerton y luego convertido nada menos que en el padre de la novela negra norteamericana, a través de sus personajes Sam Spade o Continental Op, habrá asumido ya a finales de los años 20 el lenguaje callejero por experiencia propia, antes de consagrarse definitivamente con El halcón maltés (1930), una historia que llevaría en 1941 John Huston a la gran pantalla para inaugurar el más elegante cine negro protagonizado por Humphrey Bogart. Hammett depura tanto su narración e imprime a sus diálogos tanto ritmo, que estos bastan para definirlos y para facilitar la conversión de sus historias en puros guiones cinematográficos o, incluso antes, en historietas de cómics en las que colaboró tan decisivamente el dibujante Alex Raymond.

Previamente a las carreras literarias de Hemingway, Steinbeck o Faulkner –los tres Premios Nobel-, la realidad estadounidense va a zarandearse por la promulgación de la ley Volstead, popularmente conocida como la “ley seca”, lo que provocará, a su vez, el contrabando de alcohol en antros y prostíbulos que, desde nuestra perspectiva empapada de cine, todavía evocamos en blanco y negro. Ese comercio siempre clandestino dará lugar a la aparición de los gángsters, cuyos asesinatos no solo va a alimentar los periódicos sino también una literatura empeñada en analizar, desde esa perspectiva tan brutal y normalmente empapada de whisky, el fondo de la naturaleza humana. La acción trepidante a que obligan estos nuevos escenarios se reflejará en los mejores títulos de Hammett, desde La maldición de los Dain (1929) hasta El hombre delgado (1934). Y como de los peores años de la ley seca se pasa, tras la terrible II Guerra Mundial, a los años de la “caza de brujas” y la guerra fría, si hemos de señalar a un novelista fundamental de estos años, más de Hammett, será Raymond Chandler, y aunque solo sea por haber creado al personaje de Philip Marlowe, de cuya encarnación en la gran pantalla también se encargará Bogart como hombre solitario, algo cínico, pero obsesionado con la verdad. Son los años, desde luego, en que una mujer, Patricia Highstmith, se hará su sitio en la novela negra (de psicología criminal) desde que escribiera Extraños en un tren en 1950 y Alfred Hitchcock no tardara ni meses en llevarla a la gran pantalla. La producción de esta inquietante novelista norteamericana que se vino a vivir a Europa continuó por la senda de la psicología del mal, con aquella saga tan recomendable del peculiar delincuente Tom Ripley, y no solo él, que van a demostrar que las relaciones humanas no son tan simples como aparentan.