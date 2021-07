De andar por casa

En la apertura –que no inauguración- por los motivos sabidos y sólo para los participantes y algunos profesores -entre ellos JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE LA CALLE y ROCÍO ARREGUI- intervinieron además del siempre entusiasta JAVIER FITO, Director de Programación de la sala, algunos de sus profesores, como el también Comisario de la muestra, ALBERTO MAÑERO, la Vicedecana RAQUEL BARRIONUEVO, y en representación del Coordinador FERNANDO GARCÍA GARCÍA, otro de los profesores –PACO LARA-BARRANCO- y cerrando el acto el Decano de la Facultad, DANIEL BILBAO, que habló precisamente de esto, de la transversalidad, de las relaciones entre la Universidad y la sociedad, a través del Ayuntamiento como es el caso, o a través de cualquier plataforma –pública o privada- donde los autores puedan darse a conocer, entre otras cosas porque aquí no hay escaparates a no ser que el propio autor/autora lo ponga en su taller y pinte o modele frente al público.

En este orden de cosas, la “carrera” del artista será doble: por una parte crear (fotografiar, esculpir, digitalizar...), por otra darse a conocer, publicitarse como su propia marca comercial o tener un agente, hacer también de Relaciones Públicas de sí mismos y procurar ante todo que le den muchos me gusta, muchos emoticones alegres, que dejen muchos comentarios a su obra o al texto que la acompaña, pues este parece que es uno de los actuales baremos. No la calidad. No el esfuerzo. No el tiempo. No el dinero, sino LO MÁS VISTO HOY.