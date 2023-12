¿De dónde procede el término «Navidad»?

Según la RAE, el término «Navidad» procede del latín tardío ‘nativitas, -atis’, que significa «nacimiento», y es utilizado tanto para designar la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, como para el tiempo comprendido entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos.

En otras lenguas latinas, como el portugués, el italiano, el catalán o el gallego, la etimología es muy similar a la del español, pero en estos casos proviene de la expresión ‘Diem Natalem Christi’ (El Día del Nacimiento de Cristo), y por esta razón deriva en «Natal» (portugués), «Natale» (italiano) o «Nadal» (catalán y gallego).

En francés, para decir «Navidad» se emplea el término «Noël», estando documentada su aparición en el siglo XII como ‘Noelen’ —concretamente esta denominación puede leerse en los manuscritos del monje y poeta anglo-normando Philippe de Thaon—.

En las lenguas germánicas el origen de la palabra «Navidad» es distinto. Por ejemplo, en alemán se emplea ‘Weihnachten’, siendo ‘Weih’ una corrupción del vocablo germano ‘wiha’, que significa «sagrado», al que le añaden ‘nachten’, que significa «noche». De ahí que el término sea traducido como «Noche sagrada». Por su parte, los ingleses utilizan ‘Christmas’, vocablo procedente de la antigua expresión ‘Cristes maesse’ (Misa de Cristo), la cual evolucionaría a ‘Christ's Mass’. Esta fórmula sería utilizada por primera vez en el año 1038 para aludir a la eucaristía que se celebraba la noche del 24 de diciembre en recuerdo del Nacimiento de Jesús. En España, América Latina y Filipinas el equivalente para la Vigilia de Navidad sería la ‘Misa del Gallo’, llamada así porque los romanos denominaban ‘Canto del Gallo’ a la medianoche.

En cuanto a la salutación anglosajona «Merry Christmas», esta se remonta a 1565, cuando vio la luz el The Hereford Municipal Manuscript, aquí conocido como Códice Hereford. En él podemos leer «And thus I comytt you to God, who send you a merry Christmas...», que sería algo así como «Y por eso os encomiendo a Dios, quien os manda una placentera Navidad». Y es que el origen en inglés antiguo del término «merry» —que al parecer data del siglo VII— es la palabra ‘myrige’, que significa «agradable, encantador, o placentero». Aunque esta se empleaba en la Edad Media como sobrenombre para las personas de carácter honesto, es a partir de 1843, fecha de publicación del célebre Cuento de Navidad, de Charles Dickens, cuando toma su actual significado: «jovial, feliz». Curiosamente, la alusión más conocida hacia esta «alegría navideña» —o como queramos llamarla—, remite al villancico inglés God Rest Ye Merry, Gentlemen, de autoría incierta y aparecido en 1833. Por cierto, se dice que el término nunca fue aceptado por la reina Isabel II, quien en sus felicitaciones navideñas deseaba a sus subordinados no «A merry Christmas», sino «A happy Christmas», tal y como aparece en el poema del neoyorquino Clement C. Moore, A Visit from St. Nicholas (1822): «Happy Christmas to all and to all a good night».