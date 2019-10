Día de lluvia en Nueva York : Woody Allen derrapa con la lluvia y se estrella

Dos jóvenes con excesos se dan cita en esta nueva comedia de Woody Allen. Por una parte está Gatsby Welles, un chico cultivado que quiere aprovechar un viaje a Nueva York para disfrutarlo en compañía de su novia Ashleigh y evitar, de paso, asistir a una de las elitistas y aburridas fiestas que organiza su madre. Por la otra está Ashleigh, la pareja de Welles, una joven alocada e insegura, interesada en ir a la ciudad de los rascacielos para realizar una entrevista a un famoso director de cine.

Lo que prometía un viaje romántico para la pareja se va a convertir en un fin de semana pasado por agua que limpiará hasta un punto insospechado la dulce relación. Como ya viene siendo marca de la casa, Allen vuelve a tratar los temas que le han motivado desde sus inicios como autor, y que prácticamente ha reproducido en toda su filmografía: el amor, el sexo como motor de la vida, las relaciones de pareja, las inseguridades personales, las relaciones madre e hijos, el peso de la religión. Igualmente, como viene siendo habitual, todas estas idas y venidas se manifiestan en ambientes pedantes, exquisitos, y con la presencia de personajes relamidos y snobs. Nueva York es un sujeto más dentro de la historia. Y eso es lo que nos encontramos en esta Día de lluvia en Nueva York., seres que bordean lo anómalo por extravagantes, tan dados a tanta pompa y boato que resultan empalagosos. Gatsby Welles podría ser más perfecto, un Timothée Chalamet delgado y esmirriado, pero se ha de conformar con ser el alter ego del director pero salido de otra época. Su compañera Ashleigh tampoco defrauda y termina por ganar un premio por insulsa, mema y estúpida. Ojo con esta mirada sobre la mujer joven, simplona y boba. Casi sin querer se legitima de un plumazo ciertas brumas misóginas. La infeliz sólo se ve y se deja ver como objeto de deseo.

Allen además de un excelente director es mejor guionista, pero en este caso ha derrapado al desarrollar y ensamblar las historias que se desarrollan en la película. La mayor parte de los encuentros además de precipitados no funcionan, lo que tiene que hacer gracia no la tiene, y lo que debería divertir no divierte. Desconsuela ver un final poco trabajado además de rancio y machista. Poco o casi nada queda en esta película de sus comedias de enredo, que además de entretenidas poseían una dosis alta de sarcasmo. Esta vez hay que conformarse con la música y la excelente fotografía. La profundidad, le emoción y el goce habrá que dejarlo para la próxima ocasión.

Día de lluvia en Nueva York *

Estados Unidos 2019 92 min.

Dirección Woody Allen Intérpretes Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gómez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber.

Comedia