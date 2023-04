Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, espectáculo que entretiene al menos lo justo

Dungeons & Dragons, Dragones y Mazmorras en español es uno de los primeros juegos de rol que mezclaba fantasía y magia. Fue diseñado en Estados Unidos por Gary Gygax y Dave Arneson. Se publicó por primera vez en el año 1974 pero su éxito en España vino de la mano de la serie de televisión del mismo título que hizo las delicias de chicos y chicas a principios de los ochenta. En la misma un grupo de seis jóvenes eran transportados de una conocida atracción de feria a un mundo misterioso y extraño. Allí eran recompensados con una serie de poderes y gracias a la ayuda de un anciano sabio vivían una serie de estimulantes además de intrépidas aventuras. Duró tres temporadas, las suficientes para dejar huella. Por ello, posiblemente junto a la franco-japonesa Ulises 31 sea de lo poco entretenido, arriesgado, imaginativo y divertido de esos años. Estaba más emparentada con el espíritu libre e ingenioso de la germano/japonesa Vickie el vikingo (1972) que con el academicismo moral que representaba Heidi (1975) o Marco, de los Apeninos a los Andes (1976), todos animes que arrasaron en los setenta.

De las manos de las productoras New Line Cinema y Skyline Films se rodaron en los años 2000 dos películas basadas en el mundo de este juego de rol .La primera, auspiciada por la primera productora llevaba por título Dragones y mazmorras (2000) y la dirigía Courtney Salomon, la segunda, Dragones y mazmorras 2 (2005), se rodó cinco años más tarde gracias a Skyline, y la dirigía Gerry Lively. Ambas pasaron desapercibidas lastradas por sus modestas producciones y aires televisivos en los que ni guion, ni escenografía, ni efectos especiales y mucho menos dirección estaban a la altura del ideario del juego.

Esta revisión que nos ocupa del Universo diseñado por Gygax y Arneson Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, viene avalada esta vez por la todopoderosa Paramount Pictures por lo que lejos de las anteriores, aquí de modestia hay poca o ninguna. Cinco guionistas han participado en la elaboración del libreto, de hecho lo firman los propios diseñadores del juego, los directores y Derek Kolstad, responsable de los guiones de las tres primeras películas de la saga John Wick y de la también película de acción Nadie (2021) dirigida por Ilya Naishuller. La idea central flaquea desde el principio, pues parte de ese ideal de familia de sangre que se rompe por un descuido y que deviene entre aventura y aventura por fin en otra diversa y heterogénea, a mi no me convence. En este apartado han querido jugar manteniendo un tono distante y socarrón, pretenden congraciarse con el público y ganarlo con la hipotética simpatía de los personajes. Casi lo consiguen pero la candidez del personaje de Pine no termina de casar con el de la avinagrada Michelle Rodríguez, y mira que ambos se esfuerzan en hacer natural las situaciones en las que se encuentran. Los secundarios están pasables, de hecho está curiosa y trabajada la relación entre la elfo y el mago humano y la frialdad y misticismo de la bruja roja. Pero a mí lo que me rechina especialmente es el papel del antagonista que interpreta el alicorto y cara de qué hago yo aquí del venido a menos Hugh Grant. Lo veo cercano a la caricatura, para mí es un error de casting. Fallido al querer dar cuerpo y enjundia al malote de la película. Una lástima porque lo que no engrasa el guion tampoco lo hace la fantasía ni la magia.

En el apartado técnico no se ha escatimado en efectos especiales. Su larga duración da para hacer alarde de todo tipo de juegos, estos aderezados con pirotecnia y artificios de última generación. Aquí encontramos todo tipo de mundos, submundos y bichejos creados por ordenador. Nada nuevo. Lo que aparece lo vemos un día sí y otro también en las pesadas y aburridas películas de superhéroes.

Hay que destacar dos cosas que el cronista cada vez valora más, una el relativo respeto a las vidas humanas, en la película no muere demasiada gente y otra, el hecho de que en su calculada ingenuidad entretiene al menos lo justo.



Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones (**)

Estados Unidos 2023 134 min.

Dirección John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein Intérpretes Chris Pine, Michelle Rodríguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis, Chloe Colemen, Jason Wong, Daisy head, Sophia Eleni.

Aventuras