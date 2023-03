El 50 aniversario del fallecimiento de Picasso se conmemora en la Fundeca a lo largo de todo el año

En la Tercera, dedicada a la pintura de gran y mediano formato y a una simbiosis entre ella y de la escultura como es el arte conceptual: Arístides Artal, Fernando Baños, Paco Broca, Pepe cano, Fernando Davesa, Juan Domínguez, María Llorente, Carmen Palop y quien esto escribe.

La importancia que tiene esta exposición –y ahora que tanto se habla de la Sociedad Civil y la importancia que tiene para el arte y la cultura- es que se trata de una Fundación privada, sin ánimo de lucro, en donde lo importante es dar a conocer nuevos valores y ya consolidados. No se trata pues de una Institución Pública estatal, autonómica, municipal; ni un “ente” que cuente con el auspicio de una gran banca, empresa o entidad financiera exclusivamente detrás, sino que se realiza gracias a una serie de patrocinadores y de unos Patronos que la hacen posible, en la que todos juntos actúan como auténticos mecenas que ponen a disposición de los artistas, músicos, escritores y todo tipo de actos culturales, una plataforma que les da visibilidad y notoriedad.

Por todo ello, a todos los que hacen posible la Fundación de Cultura Andaluza y que sería bastante extenso nombrarles, le doy las gracias en nombre de todos los que participamos en esta ocasión que nos brindan, para mostrar en este estupendo escenario que se va consolidando con el tiempo, lo que hacemos. En especial, quiero dárselas a su Presidente Carlos Pérez-Embid Wamba y al director de la Sala José Mª García Rodríguez, que tanto hacen por la difusión.

Lamento no disponer de más imágenes porque son vistas parciales, individuales o generales, pero aviso a todos los interesados, que todas las obras de todos los autores, más los textos de Marta López y los “influencers” de cada uno, pueden verse en google y en Instagram. Dossieres amplios, que completan este comentario.

No he querido resaltar ninguna obra en concreto, ni ningún autor porque sería injusto respecto a los demás, aunque debo decir que han sido muchas las que me han atrapado. Por eso invito a que estéis atentos a las redes sociales y a las invitaciones que os lleguen de los futuros Influencers IV, V, VI,... y a todas las expos que se vayan haciendo en esta Sala, que está destinada a ser uno de los referentes de la ciudad por las grandes sorpresas y los grandes maestros que nos aguardan.