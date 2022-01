El acento francés protagoniza el sexto concierto del ciclo Gran Sinfónico de la ROSS

Xavier Phillips comenzó a estudiar violonchelo a la temprana edad de 6 años. Ganó varios premios internacionales, y su encuentro con Mstislav Rostropovich fue especialmente fructífero ya que marcó el comienzo de una larga colaboración. Es invitado a menudo a actuar en los escenarios internacionales más famosos con algunas de las orquestas más prestigiosas tales como la Filarmónica de Nueva York, Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, Orquesta Filarmonica della Scala, Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Berliner Symphoniker, Orchestre Symphonique du Québec, BBC Wales Orchestra, Orchestre of the Radio of Sarrebruck etc. Ha sido dirigido por ilustres directores como su mentor Mstislav Rostropovitch pero también Riccardo Muti, Valery Gergiev, Christoph Eschenbach, James Conlon, Marek Janowski, Vladimir Fedosseyev, Ion Marin, Jesus Lopez-Cobos, Vladimir Spivakov, Kurt Masur, Paavo Järvi , Jonathan Nott, Ludovic Morlot, Jean-Marie Zeitouni.

También le concede un lugar privilegiado a la música de cámara. En 2015, publicó una grabación dedicada a las Obras completas para violonchelo y piano de Beethoven con el pianista François-Frédéric Guy (Aparté/Evidence), disco considerado por la revista Gramophone como una de las “50 grabaciones más bellas de Beethoven”. Sus últimas grabaciones con orquesta han estado dedicadas al 1er Concierto de Chostakovitch con Les Dissonances, y al Concierto para violonchelo de Dutilleux “Tout un monde lointain” con la Orquesta Sinfónica de Seattle bajo la batuta de Ludovic Morlot. Además de su trabajo como solista, Xavier Phillips enseña desde 2013 en la Haute Ecole de Musique de Sion en Lausana. Xavier Phillips toca un violonchelo de Matteo Gofriller (1710).