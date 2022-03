‘El alma de tus brazos’ lleva la novela erótica a La Estación de las Letras de La Rinconada

Unos personajes que son un trasunto de los de la vida de María Luisa Sancho . “Cuando empecé a escribir el libro quise hacer partícipe a los míos . Como me han apoyado tanto para conseguir mi sueño, quería que todos los personajes tuvieran algo de mi entorno y de mi familia”.

Si bien, este no era el enfoque original del libro, que ya estaba escrito como la historia de Natalia . Pero al leer la saga de Valeria, de Elísabet Benavent, le resultó tan idéntica a lo que tenía que decidió darle la vuelta . Y que fuera la historia de Alberto. Y que si en el manuscrito original ella le enviaba un mensaje, en el texto definitivo es él el que relata qué hacía, dónde estaba y qué decía ese mensaje. De modo que tuvo en sus manos dos novelas con idéntica historia y contada desde los dos puntos de vista de sus personajes principales.

A pesar de no ser su objetivo, la novela también tiene crítica y conciencia social . Por un lado, es un homenaje a los teleoperadores , la profesión que ella y Natalia comparten, además de una queja por la falta de valoración general hacia un servicio “que tiene mucho detrás”. Y del mismo modo, aborda la violencia de género , aunque “dando unas pinceladas” porque su fin es entretener .

Además de moverse en la literatura convencional, María Luisa también la desarrolla en las redes sociales, explorando otros canales de comunicación. Antes de editar el libro, empezó a volcar en ellas sus escritos, obteniendo una repercusión inesperada. Por ello asegura que “a mí lo que me ha abierto las puertas en esto ha sido Instagram”. Entre fragmentos de la novela ha ido acumulando seguidores incluso de México, Argentina o Venezuela. Y eso que “me cuesta muchísimo ser influencer”.

Escribir siempre fue para ella un sueño, así como una vía para desahogarse. Desde los 6 años, coincidiendo con la separación de sus padres, escribe diarios como método de evasión y liberación. Una necesidad que convirtió en un hábito en cualquier momento libre entre el trabajo y la familia. De esa mezcla entre afición y terapia nació la historia ya publicada.

Asegura haber tenido muy buenas críticas desde el principio, con la salvedad de que “se ha notado que soy primeriza”, algo que está corrigiendo porque “aprendo de los errores”. Reconoce que “todavía no he despegado como a mí me gustaría, pero como decía mi abuelo, la casa por abajo”.