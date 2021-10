«El arte ha llegado al final de su historia, en el mundo que viene solo habrá espectáculo»

La Plaza Nueva es sobre todo el ágora de la vida cívica de Sevilla cuando es habitada por la Feria del Libro. Hasta el lunes 1 de noviembre sus casetas y carpas están abiertas para la fecunda convivencia de la palabra y el papel. Cultura a pie de calle ganándole el pulso a la pandemia del coronavirus, y para vacunarse de otros virus: el pensamiento único, la intolerancia, el miedo a la libertad. Pasear por la Feria del Libro comporta estimular la curiosidad. Por ejemplo, para quienes descubran en su caseta a Athenaica Ediciones, de Sevilla, con un planteamiento cosmopolita de la producción y distribución cultural. Por eso entre los títulos de su catálogo hay autores andaluces, del resto de España y de otros países. Algunos con la vitola de prestigio desde hace 40 años como Félix de Azúa, de quien han reeditado su ensayo 'Venecia de Casanova'. Félix de Azúa, desde 2015 miembro de la Real Academia Española, es un barcelonés de 77 años que desde 2011 reside en Madrid porque ya no soportaba el acoso diario de los secesionistas que le hicieron la cruz cuando en 2005 fuera uno de los firmantes del manifiesto para conformar la plataforma política Ciutadans de Catalunya y ofrecer una alternativa a los catalanes no nacionalistas.

No es casualidad que una de las últimas comparecencias públicas de Félix de Azúa en Sevilla antes de la pandemia fue para dar una conferencia sobre Casiodoro de Reina, uno de los heterodoxos más importantes de la cultura española por su labor durante el siglo XVI desde el sevillano Monasterio de San Isidoro del Campo, monje defensor de la libertad de pensamiento y de la tolerancia religiosa, y autor de la primera traducción de la Biblia directamente del hebreo al español, por la que tuvo que huir de España perseguido por Felipe II y la Inquisición.

En los libros de texto escolar, el nombre de Félix de Azúa aparece consignado como uno de los integrantes del movimiento poético de los 'novísimos', en la España de los años 70. Aunque en realidad la mayor parte de su trayectoria literaria ha pivotado entre la novela y el ensayo. Su libro traducido a más idiomas es 'Historia de un idiota contada por él mismo o el contenido de la felicidad'. Casado con la arquitecta Eva Fidalgo, tienen una hija de nueve años de edad.

¿Cuáles fueron algunos de los libros que marcaron, en su infancia o adolescencia, su itinerario como persona y como creador?

Las lecturas infantiles casi siempre son las mismas. En mi generación, por ejemplo, todos nos hemos educado en novelas de Julio Verne. La parte especial procedía de mi madre, era una persona de muy amplias lecturas. Una mujer bastante especial. Con decirte que era maoísta... Y se había educado en Inglaterra, en un colegio privado. Recuerdo perfectamente el primer libro que me dio. Me dijo: “Toma, lee esto”. Y era nada menos que Kierkegaard. Eso, para un chaval de 11 o 12 años, era una rareza.

En la relación personal, ¿qué escritores le influyeron más en sus inicios como autor?

He tenido tres influencias muy fuertes, pero ninguna de ellas me ha influido como escritor. Me han influido como persona. Son Juan Benet, Rafael Sánchez Ferlosio y Agustín García Calvo. Cada uno de ellos, es, a mi modo de ver, de lo mejor que ha dado el país en el siglo XX, como escritores. Sobre todo, después de la guerra. Pero no he tomado de ellos ninguna posición de orden literaria, sino moral. Lo que me ha influido de los tres es una moralidad del escritor, una moralidad del artista, una moralidad del intelectual, incluso una moralidad del filósofo, porque Agustín era fundamentalmente un filósofo. Y esa moralidad es la que me ha constituido, para mí, más conscientemente.

Los tres no solo tenían mucho talento sino que eran espíritus muy libres, nada acomodaticios.

Incluso, más que libres, eran anarcos, en el buen sentido de la palabra. No en el sentido de esos anarquistas que fuman porros y esas chorradas, y ya creen ser enormes revolucionarios. Ellos eran anarcos de verdad. Ni Dios ni Rey, no obedecían a nadie. En cambio, tenían algo muy propio: eran educadísimos y respetaban. No admitían ninguna autoridad, pero respetaban enormemente a aquellas autoridades a las que les parecía que merecían respeto. Eran anarcos de los buenos.

Háblenos de 'Venecia de Casanova', el libro que se ha reeditado por parte de la editorial sevillana Athenaica, en el que profundiza, tanto en cuestiones históricas, artísticas, sociales y morales, en esa época del siglo XVIII de Venecia.

Lo primero que he de decir es que es una edición preciosa. Reedita el texto que salió hace 20 años, y que editó Planeta en una colección de ciudades. Era una colección de gran calidad. Estaban aquellos que mejor podían hablar de cada ciudad. Juan Benet, Jiménez Lozano, Muñoz Molina... En fin, para qué le voy a mencionar a todos. Y a mí me dijeron: “¿De qué ciudad quieres escribir?”. Y respondí: “Venecia”. Pero de una Venecia muy especial: el final de Venecia como estado. Podía haber sido contada como una historia triste, pero es bastante cómica.

Explíquelo.

Venecia, durante siglos había sido el estado más fuerte del mundo durante siglos, gracias a su armada. Esa sí que era invencible. Y a los ejércitos rivales los compraba cuando tenía una guerra, compraba un ejército. Pero a finales del siglo XVII, las cosas empiezan a quebrarse. El desarrollo de la artillería hace perfectamente inútiles todas las guerras marítimas, porque, a partir de ese momento, lo que van a importar son los ejércitos de tierra. Si hasta ese momento han sido cinco mil o veinte mil soldados, ahora empiezan a ser cien mil o ciento cincuenta mil, como los ejércitos de Napoleón a comienzos del siglo XIX. Frente a eso, el dominio del mar no sirve para nada, porque los ejércitos de tierra van tomando ciudades, y al tomar los puertos, las armadas de guerra no sirven como alternativa. Y Venecia no se podía permitir mantener un ejército de tierra porque no tenía tierra. Es un archipiélago de islas minúsculas. Y en cuanto llegó Napoleón a sus fronteras, se rindieron. Los años finales son tristes porque Venecia era demasiado interesante, inteligente y preciosa como para morir de esa manera tan absolutamente indigna. Pero se lo habían buscado.

Quienes lean el libro, además de descubrir muchísimos detalles, también pueden entender la analogía de cómo una sociedad, un modelo de estado, un modelo de poder, si no sabe adaptarse tiene los días contados.

Así es. Hay un caso de lo contrario de la decadencia que a mí siempre me ha fascinado mucho, que es Suiza. Hasta que comenzó el siglo XX, era un Benidorm. Donde iban los ingleses a subir montañas. Eran pobrísimos y vivían de cuatro ingleses que iban a hacer montañismo. Mira ahora cómo están. Se pueden permitir no entrar en la Unión Europea. Para mí es un caso extraordinario de gente que sabe cómo aprovechar sus condiciones, aunque sean muy pobres. Suiza es un país fascinante. He vivido allí tres años y me fascina. Me gustaría mucho instalarme en Suiza a vivir.

Uno de sus libros recientes es 'Tercer acto', está emparentado con otros suyos, en los que, por sus vivencias, por sus conocimientos y por su implicación moral, política y social, en España y Cataluña, sabe poner el foco a personas, épocas y tendencias en lo que ha sido la evolución de Cataluña desde el final del franquismo, y la conformación de una sociedad desde la impostura.

'Tercer acto' forma parte de un grupo de cuatro novelas que son falsas autobiografías. No es en absoluto mi vida. Es la vida de toda mi generación, son modelos de cosas que he ido viendo y que he ido reflejando en estos libros. En el último, por mi edad, en realidad explico el final. Es un libro que tampoco es triste, como no lo es el libro de Venecia. Yo no soy triste, no tengo órgano para la tristeza. Mi intención con esta novela era sacar a la luz la parte buena de la muerte. La muerte no es lo mejor que se puede desear. Pero tampoco es tan mala como dicen. En esta novela he intentado sacar esa parte buena.

Al reflejar el perfil de muchas personas o muchas tipologías de personas que ha ido conociendo, ¿cada libro que escribe le granjea más enemigos que admiradores?

Creo que era Fernando Fernán Gómez quien decía que en España, para contar algo, para ser alguien, has de tener muchos enemigos. Siempre he agradecido mucho a mis enemigos que no me quisieran nada. Realmente, les estoy muy agradecido.

¿Cuáles son sus cometidos en la Real Academia de la Lengua?

Se lo voy a explicar en dos partes. Una se podría llamar 'La Academia y yo', como si fuera el título de un musical norteamericano. Yo llegué a Madrid hace diez años como exiliado desde Cataluña. Solo me quedaban en Madrid tres o cuatro amigos. Era la ciudad donde estuve siete años en mi etapa de estudios universitarios. Pero la ciudad había cambiado tanto que ya no conocía nada. Imagínese lo que era el Madrid de los años 70 y lo que es el de ahora. Cuando empecé a ir a las reuniones de la Academia, me sucedió algo extraordinario que estoy disfrutando: tengo 30 amigos que nos reunimos todos los jueves, como si fuera un club inglés. Realmente, son mis amigos. He tenido mucha suerte, porque es gente sabia, educada, les gustan las mismas cosas que a mí, y en esas reuniones periódicas nos preguntamos por la familia, comentamos la situación política, etc. Esta es la primera parte. Soy muy feliz en la Academia.

Glose la segunda parte.

El trabajo es bastante intenso. Trabajamos y no cobramos. No tenemos sueldo. El trabajo se hace en la Academia de dos maneras: en las reuniones claustrales o plenarias y en las comisiones. Todos estamos en una comisión. Formo parte de la comisión de cultura. Estamos en alla Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, Aurora Egido, Alvaro Pombro y Pedro Álvarez de Miranda, que es el sabio. Analizamos las palabras que se proponen incluir en el diccionario. Piense que tenemos del orden de ocho millones de visitas diarias al diccionario. Le pongo un ejemplo real de lo que nos escriben: “¿Por qué no han incluido la palabra 'body'? Ayer me compré un body en El Corte Inglés y en el diccionario no aparece esa palabra”. Y nos enzarzamos en conversaciones inacabables. “¿La aceptamos o no?”.

¿Cómo lo resuelven?

Ganan los lingüistas, como Pedro Álvarez de Miranda, que es un sabio, y nos dice: “Si ya se utiliza esa palabra en toda España, y aparece abundantemente en Google, y en artículos de prensa, etc., pues hay que aceptarla. Los puristas y conservadores somos Pérez-Reverte, Marías, yo, que decimos: “No, ni hablar, eso no se puede meter...'. Pronto verá body en el diccionario de la Real Academia de la Lengua.

¿La preponderancia de los anglicismos es imparable?

Hay miles y miles, y ante ellos no hay nada que hacer, aunque nos resistimos los escritores españoles. Cuando en la totalidad del planeta se dice 'parking', es inútil plantear: “No, por favor, di aparcamiento”.

Su aportación desde la palabra es notable al conocimiento y reflexión sobre el arte, no solo como catedrático sino sobre todo a través de libros como 'Diccionario de las Artes', 'Volver la mirada' o 'Autobiografía de papel'.

Mi relación con el arte es eterna. Me recuerdo a mí mismo, como adolescente, en mi habitación, donde tenía una foto de Brigitte Bardot, monísima, y al lado, una foto de 'El Descendimiento', el tríptico pintado por Van der Weyden en el siglo XV. La verdad es que yo no distinguía mucho sobre las dos hermosuras. Siempre he estado de una manera obsesiva metido en el arte, y he sido catedrático de la Teoría del Arte durante 30 años. He tenido mucha suerte. Me ha sucedido algo extraordinario. He vivido el último momento del arte. Lo digo con absoluta seriedad.

Arguméntelo.

Hasta el siglo XX, hubo arte. Incluso un poco al comienzo del siglo XXI, muy poquito. Pero ya se terminó. Lo que hay ahora es el espectáculo del arte, que es otra cosa completamente distinta. Da de comer a mucha gente. Bienvenido sea. Para mí ha sido llegar en el momento histórico en el que se acababa la función o la película. He visto el recorrido entero hasta su final. Desde luego, no es el final que tuvo el Imperio Romano. El final del arte es un final muy específico y muy interesante. Yo me he dedicado a la filosofía del arte durante muchísimos años. Ahora, ya no, porque no merece la pena. Ni la filosofía puede ya hablar del arte. Del arte solo se habla en las secciones de ocio de los periódicos. Me parece maravilloso lo que he vivido en el arte, y me parece estupendo que se acabe, la verdad. Lo digo sin ninguna ironía. En el mundo que viene no habrá arte. A veces, cuando digo estas cosas, en clase o en público, me dicen: “Hombre, a lo mejor vuelve”. No, no volverá. Nunca.

Quienes disientan de su análisis le dirán que usted no entiende la posmodernidad.

Hubo un intento de definirlo como posvanguardia. Siempre que algo lleva añadido 'pos' o 'neo', normalmente es un timo de publicistas, es un fraude. Si ha de ser algo, ya será algo sin 'pos', sin 'neo', y sin cosas de estas. Mientras lleve un añadido, no se fíe.

¿Qué libros ha leído recientemente y propone recomendar a nuestros lectores?.

Soy un lector compulsivo y tengo un par de libros que se llaman 'Lecturas compulsivas', en los que resumo mis lecturas. De lo último que he leído, me interesó mucho 'Los europeos', del historiador Orlando Figes. Es el libro que últimamente más me ha gustado. En novelas, recomiendo las dos escritas por un gran amigo mío, que murió recientemente, y no por el covid. Era Manuel Arroyo, fue el fundador de la editorial Turner. Al final de su vida, pensó que podía escribir, y lo demostró con dos libros maravillosos. Uno se llama 'Pisando ceniza'. Y el otro se titula 'Mexicana'. Son extraordinarios, de lo mejor que se ha escrito en este país. Y no le dio tiempo terminar otros dos que estaba ultimando. Por uno de ellos yo sentía mucha curiosidad, porque se llamaba 'Canallas que he conocido'. Un título estupendo.

A Manuel Arroyo le conocí cuando recuperó a Chavela Vargas, y para ello fueron esenciales los conciertos que dio en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega.

Sí, ella es el alma de 'Mexicana'. Además de ser su representante, Manuel Arroyo también fue apoderado de Rafael de Paula, y muchísimas cosas más. Es un hombre con una biografía fascinante. Al final de su vida, se retiró y vivía en una casa preciosa, en medio de un bosque, al lado de El Escorial. Cuando te acercabas, era una cabaña campesina. Y cuando entrabas, era una vivienda supermoderna, toda forrada en acero corten, con las mejores lámparas, sillones de Le Corbusier... Apabullante. Y ahí estaba recluido, con 20.000 libros, hasta que, de repente, le dio por escribir. Son fabulosos sus dos libros.