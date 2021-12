El cine en 2021: luces y sombras de una recuperación a medias

En los ruinosos meses de 2020 de salas cerradas y carteleras famélicas, el cine miraba a 2021 como el gran año de la recuperación. Doce meses después, el balance es de luces y sombras con una industria que no termina de levantar cabeza en la pandemia.

Con las vacunas como mejor aliado, los cines han percibido un notable ascenso en su afluencia de público tras un 2020 deprimente, de negras perspectivas y de salas con aspecto casi fantasmal.

Los estudios también dieron salida por fin a la gran mayoría de superproducciones cuyos estrenos fueron pospuestos el año pasado.

Así, los cines recibieron como agua de mayo a potenciales "blockbuster" como "Sin tiempo para morir" (la última cinta de Daniel Craig como James Bond), "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos" y "Eternals" de Marvel, "Fast & Furious 9" o "Godzilla vs. Kong".

A falta de datos de los estrenos navideños que puedan reventar la taquilla -todos los ojos están puestos en "Spider-Man: No Way Home", que ya lleva recaudados 587 millones de dólares en menos de una semana en salas-, la consultora Gower Street Analytics proyectó en octubre que la taquilla mundial de 2021 ascenderá a 21.600 millones de dólares.

Según la Asociación del Cine de EE.UU. (MPAA), los ingresos de las salas en 2020 fueron de unos 12.000 millones en todo el mundo, por lo que 2021 casi doblará esa cifra.

Sin embargo, las comparaciones con 2019 son para echarse a llorar, ya que ese año, siguiendo los datos de MPAA, la taquilla global sumó 42.200 millones.

Un aspecto que inquieta a todo el sector es que las grandes apuestas de Hollywood no acaban de erigirse en las máquinas de hacer dinero que arrasaban antes del coronavirus.

Un reflejo de ello es que, como ya pasó en 2020, una película china será la más taquillera del año en todo el mundo por delante de cualquier producción hollywoodiense.

Ese honor corresponderá a "The Battle of Lake Changjin" con más de 900 millones de dólares de ingresos amasados casi en su totalidad en los cines chinos (en 2020 la película con mayor taquilla fue "The Eight Hundred" con unos 460 millones).

Para evitar la depresión, conviene ignorar que "Avengers: Endgame" (2019) recaudó 2.798 millones dólares, que es prácticamente la misma cantidad que han conseguido juntas las cinco cintas de Hollywood más taquilleras de 2021 (algo más de 3.000 millones sumando los ingresos de "Sin tiempo para morir", "Fast & Furious 9", "Spider-Man: No Way Home", "Venom: Habrá matanza" y "Godzilla vs. Kong").