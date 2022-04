Podría decirse que la escritora es una superviviente. Ha sufrido distintos tipos de violencia, incluso la de género, y ha sabido reinventarse, y aprovechar todo lo que tiene dentro de sí para salir adelante. Con meditación, reflexión y con Lobito consiguió aceptarse y mostrarse tal y como siempre ha sido, no como le han impuesto ser. Hasta entonces vivía coartada, sin ser quién realmente era para no ser maltratada por ello por falta de entendimiento de su exmarido. “Cállate, no cuentes lo que te está pasando para que no te pegue más”, se decía. “Yo cohibía los sentimientos, la única vez que lo he contado ha sido en este libro, donde me puedo abrir al 100 por 100”. Tras la llegada a su vida del gato, “yo notaba que él me entendía, que me preguntaba para que siguiera avanzando”.

Fruto de esas conversaciones, el volumen recoge un relato a la luz de su experiencia. De este modo, habla de los registros akáshicos – la memoria universal de la existencia, con “todas nuestras vidas pasadas y futuras” –. De los “seres de luz”, esas almas que perviven y conviven con nosotros a lo largo de la vida y de las sucesivas vidas, que siempre están, conectan y nos acompañan: “creo que nunca se muere. El cuerpo al final se pierde, pero la esencia, que es el alma, siempre está”. Expresa cómo se es juzgado por ser diferente, y cómo se nos impone ser “un escaparate” que muestre lo que se nos dicta y no cómo somos; de cómo nos juzgamos a nosotros mismos haciendo que “nuestra cabeza contamine lo que eres”. Del rechazo que tanto ha sufrido. Por eso precisamente la autora se ha animado a abrirse a través de su gato, porque “si se lo cuento a cualquiera me va a juzgar, pero él nunca va a hacerlo”.