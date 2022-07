«El Derecho tiene que fundamentarse en principios de la ética»

R- Exactamente; todos los personajes que transitan el libro (grandes personalidades en sus campos) reflejan lo que pienso. Al tratarse de una obra que recopila artículos de corte filosófico, me valgo de sus vidas, de sus obras, o de los relatos o películas en los que se insertan, para darles una orientación nueva: la del Derecho, pero este, a su vez, desde la perspectiva de la ética. Es decir, que llego a conclusiones propias, originales, como debe ser la Filosofía: no reproducir lo ya dicho, sino innovar de una forma razonada; crear, en definitiva, una línea de pensamiento, una tesis. Como antes dije, la bifurcación entre ética y Derecho es una cuestión antiquísima, objeto de un debate que se pierde en la noche de los tiempos; pero creo que nunca se ha presentado de esta manera. Se trata de ser original y ameno en una temática tan compleja y a la vez tan importante para la humanidad como es ésta.

R- Estoy totalmente convencido. Y no solo desde el pensamiento; también lo digo desde la experiencia práctica. Durante mucho tiempo, han existido corrientes de la filosofía jurídica que han considerado que la ética (o la moral) y el Derecho debían recorrer caminos separados, evitando toda injerencia mutua. Pero, para mí, un Derecho separado de la ética queda desprovisto de su razón de ser, de su fundamento. Se trataría de una cáscara, como un cuerpo sin alma. El Derecho no es autosuficiente sin la ética. Tenemos que considerar que lo que a día de la fecha vemos esencial, como pueden ser los derechos humanos, tienen un origen ético, más allá de las normas jurídicas que los han materializado. Con antelación a la norma jurídica escrita ha existido su causa primera, el arjé al que se refería Tales de Mileto, algo que por el hecho de no verse no significa que no exista; y hasta tal punto existe y es necesario que justifica la propia existencia de los ordenamientos jurídicos. La norma jurídica puede, en ciertos momentos históricos, reconocer, esto es, positivizar, un determinado derecho; pero el que puntualmente no lo haga (por razones transitorias, políticas, vinculadas al devenir del poder) no significa en modo alguno que dejen de existir, porque en el plano que les es propio y del que proceden, esos valores humanos primigenios permanecen inmutables; a esto lo denominamos Derecho Natural.

P- El artículo “Alfonso X el Sabio: Cuando Filosofía y Derecho son uno”, también recoge a otro personaje que tuvo gran transcendencia en la historia de Sevilla en particular y de España en general. Usted explica que junto con el gran rey Alfonso IX, tendió los puentes para que tuviera lugar la consagración del Estado Moderno que personificaron los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. ¿La característica más eminente de este monarca fue su concepción de su reinado y poder centralizado con las bases de la Filosofía? ¿Las Partidas se asientan en la justicia como base del Derecho?

R- Nos encontramos ante un rey muy especial. Su sensibilidad y amor por la cultura eran increíbles. Bien apodado “el Sabio”, pues con fino criterio entendió que el verdadero conocimiento tiene un carácter poliédrico, en el que todas las ciencias no son sino las facetas del saber, sin exclusión de ninguna, fundamentó su obra legislativa en la Filosofía, dando lugar a una auténtica obra maestra de cómo legislar, que a día de hoy se sigue citando. No debe de ser ésta una tarea sencilla, pues a día de hoy, tantos siglos después, nadie se le parece siquiera.

P- “Séneca: Entre la ley y la honestidad” es otro de sus interesantes artículos que le sirven como referencia para el título de su libro. El filósofo cordobés intentó instruir al mediocre y psicópata Nerón, pero sólo consiguió que el emperador lo condenara a muerte. La faceta filosófica de Séneca, como bien recoge usted, se basó en la más alta consideración de la ética y la moral aplicada a todos los aspectos de la vida personal y social. Quizás por ello tuvo detractores y envidiosos que lo obligaron a suicidarse. ¿No existen ciertos paralelismos con la realidad política actual donde los dirigentes actúan obviando estos principios éticos tan necesarios?

R- Precisamente por ese paralelismo el artículo sobre Séneca es el epicentro del libro; de hecho, el libro está dedicado a él, y el filósofo cordobés junto con el emperador ilustran la portada. Séneca es la personificación de la Filosofía, de la ética, de la honestidad; Nerón, por su parte, materializa el poder, la cólera, la furia. Sus expresiones, como se puede apreciar en la portada del libro, son muy esclarecedoras. A Nerón no le gusta lo que Séneca le dice. Ambos deberían compensarse; aquél neutralizar a éste, pero como sabemos, por desgracia, no fue así. La ética no está para arropar decisiones que se sabe que no son correctas, sino que su función es advertirlas y corregirlas, hasta llegar a una completa imbricación de poder y ética, de ley y honestidad. Por eso, la necesidad de que el Derecho se fundamente en la ética. Si no lo hace, el resultado nunca puede ser justo.

P- El sabio Averroes, también cordobés, es abordado en su libro, al que considera un precursor del empirismo y, desde la perspectiva del Derecho, del iusnaturalismo racionalista. ¿Este filósofo y juez supremo qué enseñanzas nos ha transmitido?

R- Han sido muchas las aportaciones de Averroes; sobre todo yo me he decantado por la tesis de la unidad del intelecto, conforme a la cual el conocimiento de la realidad se obtiene por medio de la conexión entre las percepciones sensitivas y el razonamiento interior del individuo que las recibe. La una sin la otra no permiten conocer el mundo: no cabe el sentido sin la razón que entienda lo que percibe; ni cabe un razonamiento sin unas premisas sobre las que se asiente. Del mismo modo ocurre con Derecho y ética. El primero es un instrumento para materializar, a través de las normas, la ética en la vida social; la segunda fundamenta a la norma jurídica y precisa de ella para que los valores que nacen desde su plano tengan una eficacia vinculante. La unión entre Derecho y ética, como se puede ver, es necesaria para ambas disciplinas.