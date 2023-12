El desertor del presidio tira la casa por la ventana

“¿Quién concibe El Quijote sin Doré?”, se pregunta el editor más prolífico y exquisito a la vez de Sevilla, Pedro Tabernero, que presenta mañana, a las 20.00 horas y en el Alfonso XIII, la última remesa de una de sus colecciones más sorprendentes de narrativa ilustrada, la de El desertor del presidio, para cuyo nombre tiene él mismo una explicación: “En casa, de niño, me solían decir que yo parecía un desertor del presidio cuando volvía sucio y desgreñado de jugar en el calle. Yo no sabía lo que era un desertor del presidio. Sabía lo que era un desertor del ejército e incluso un desertor del arado, como se llamaba a los jóvenes campesinos que huían del campo para hacerse policías o guardias civiles. Pero, ¿qué era un desertor del presidio? ¿Quién podía desertar del presidio? Porque no creo que al preso que se fuga de la cárcel, como es obligación de todo preso, se le pueda llamar desertor. Al cabo de los años, retomé esas palabras para una colección de libros que mezclan la fantasía, la magia, el terror, el sueño, es decir, todo lo que es irreal y que, por tanto, apelan a algo infantil, a la época de los desertores del presidio”. El resultado, en efecto, es que la colección, con estas ocho últimas entregas, alcanza ya una veintena de volúmenes, aunque el último número sea el diecinueve, pues la colección arrancó con el número cero, El narrador de fantasías, de Julio Manuel de la Rosa. “Narrar historias es una pasión tan antigua en el hombre como su propia existencia”, sostiene Tabernero, enamorado de ese halo mágico que tienen los libros ilustrados y que, “en mi opinión, hace más sugerente la narración”. “El buen ilustrador, el verdadero artista, consigue que la imagen que él capta o interpreta de su propia lectura se convierta en un arquetipo, en un icono; es decir, en una imagen del personaje y de su mundo que todos o la mayoría de los lectores reconocen”, explica.

Una de las ilustraciones de Pepe Chazeta para la obra de Francisco Gallardo.

El primer número de esta última entrega se titula Ni un día más, un relato de Manuel Moya ilustrado por Jesús Alberto Pérez Castaño del que Carmen Camacho dice: “Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada. Aquí los planos de la demolición, la carrera oficial del delirio. No se me ocurre mejor escenario para un apocalipsis de esta talla. Esta fábula de Moya inaugura un neogótico de la Baja Andalucía que resulta (casi por definición) una mijita barroco”. El paraíso alicatado, por otro lado, es una obra de José Sierra Espada ilustrado por Juan Romero, y de esta segunda obra asegura Antonio Sancho que es “el libro más bonito e importante que José Sierra Espada logre publicar jamás, porque el establishment literario español odia la fantasía, lo mismo que el cura, el bachiller y el ama de llaves odiaban las novelas de caballerías de Don Quijote”. No en vano, El paraíso alicatado es un relato que homenajea al mismo tiempo la historia de Sevilla y al autor H.P Lovecraft. De El asesino del verduguillo, de Rosalía Machado e ilustrado por Enrique J. Aznalfarachez, por su parte, dice Javier Salvago que se trata de “una historia basada en hechos reales que Rosalía escuchó en su niñez en romances de ciego, de los que se hace eco, porque ella misma nació en Villablanca, donde vivió los primeros años de su infancia. Ese crimen sin resolver estimuló su curiosidad y la llevó a investigar por su cuenta con el deseo de ponerle por fin nombre y rostro al Asesino del Verduguillo”.