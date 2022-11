El gran Maurice: retorcida y encantadora comedia británica

Si hay una política que marcó la segunda mitad del siglo XXI esa fue la irreductible e insaciable Margaret Thatcher. Considerada como la adalid del neoliberalismo contemporáneo, su ideario económico se fundamentaba en la liberalización y desregularización de los mercados, la privatización de los servicios públicos y la flexibilización del mercado de trabajo, naturalmente esto último siempre para beneficio del capital. Esta filosofía política perjudicó sobremanera a las clases populares y trabajadoras. Todo bajo el paraguas y en nombre de la libertad y la responsabilidad individual. Fue sin duda la responsable del desarme sistemático y calculado del Estado del Bienestar en el Reino Unido el tiempo que duró su ejercicio de primera ministra, 1979-1990. En sus proclamas puso de moda un reiterativo mensaje, “There is no alternative”, No hay alternativa, que en la realidad se tradujo en dejar a miles de personas sin empleo, conflictividad social permanente, altas dosis de pobreza y una economía labrada y construida para beneficio del empresariado y gente pudiente o rica. Fervientes admiradoras de la susodicha son la recién defenestrada y nefasta primera ministra británica Liz Truss y la actual, no menos funesta, presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Maurice, padre de familia que trabaja como operador de grúa en un pequeño pueblo inglés, es una de las víctimas de las políticas neoliberales de la Sra. Thatcher. El inminente despido de gran parte del personal de la empresa en la que trabaja hace que se replantee su futuro. El Estado lo obliga a que se recicle personal y profesionalmente. Empiezan las dudas en la familia, los temores y los miedos. Lo que viene a continuación se va a convertir en un relato curioso y divertido sobre la decisión que toma. Esto hace que se abandone felizmente en una suerte de fábula que pone en solfa la carcoma del sistema británico, el oportunismo de los estadounidenses y de cómo en esta vida, siempre existe la posibilidad de cumplir los sueños gracias al esfuerzo sin que importen la edad ni la condición social.

Se disfruta bastante debido a una correcta puesta en escena, unas buenas interpretaciones y la idea de que, a veces, el cine te puede sorprender gratamente si acudes sin saber nada y libre de contaminación.

El gran Maurice ***

Reino Unido 2021 106 min.

Dirección Craig Roberts Intérpretes Mark Rylance, Sally Hawkins, Rhys Ifans, Mark Lewis Jones, Johann Myers, Jake Davies, Alfredo Tavares.

Comedia