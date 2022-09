El guionista Dustin Lance revela que sufre una «grave» lesión en la cabeza

El oscarizado guionista Dustin Lance (»Milk») reveló este lunes que el motivo por el que ha estado apartado de la esfera pública el último mes es porque sufre «una grave lesión en la cabeza».

«El camino de vuelta será largo. (...) «Es un momento desafiante y aterrador para un tipo creativo que depende de lo que tenga dentro de su cráneo para trabajar», explicó el estadounidense a través de una publicación en su perfil de Instagram.

Lance no ha especificado qué tipo de lesión es la que padece o qué se la podría haber originado, pero afirmó que ocurrió durante el mes pasado.

«Al mostrar poca mejoría, mis médicos me ordenaron desconectar el cerebro con la esperanza de que se cure. (...) Ahora entiendo que el camino de vuelta será largo», prosiguió el creador de la miniserie «Under the Banner of Heaven», recientemente estrenada en FX (The Walt Disney Company) con Andrew Garfield a la cabeza.

La última vez que se vio al guionista en un acto público fue en julio, cuando asistió al torneo de tenis de Wimbledon junto a su marido, el saltador olímpico de trampolín Tom Daly.

De momento, Lance permanece con su pareja en las islas griegas tratando de desconectar para mejorar de su lesión en un viaje que siente que va «en la dirección correcta».

«Por fin me siento seguro compartiendo algunas pocas cosas de nuevo. Gracias por todo su amor y paciencia. Pronto tendrán más noticias. Lo prometo», concluyó el guionista del documental «Mama´s Boy» (HBO), que inaugura NewFest, el festival de cine LGTBQ+ de Nueva York, el próximo 13 de octubre.