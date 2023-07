El hijo de Concha Velasco aclara su estado de salud

"Mi madre permanece estable, dentro de su estado general delicado", ha aclarado Manuel, el hijo de Concha Velasco que ha querido salir al paso de algunas informaciones e incidir en que la actriz se encuentra en su residencia madrileña de Las Rozas "respirando aire puro, acompañada en todo momento y con todas las atenciones y cuidados que precisa".

El autor ha querido salir al paso de la controversia suscitada por las declaraciones de varios amigos de su madre en relación a su salud, "declaraciones hechas desde el cariño y sin ánimo de generar alarma, me consta", y para aclarar algunas informaciones sobre su actitud ante algunos medios que han hecho "aumentar aún más las alarmas".

Razón por la que quiere dejar claro que la actriz de "Mamá, quiero ser artista" no ha sufrido "ningún empeoramiento grave en su salud. No ha habido ningún nuevo ingreso hospitalario" aunque, como ya ha explicado en otras ocasiones, "es trasladada al hospital con regularidad a recibir el tratamiento y supervisión constante que precisa su enfermedad. Ruego la misma privacidad e intimidad, cuando esto sucede, como hasta ahora (no tengo queja al respecto)".

Manuel asegura que siempre seguirá atendiendo a todos los medios de comunicación, "que tenga el móvil en silencio, por mi propia salud mental, de 'respirar' un poco, y más los fines de semana, no implica ninguna situación crítica", ya que dispone de otro móvil para contactar con su familia.

Por otro lado puntualiza que ni su hermano Paco ni él han restringido las visitas a su madre. "A ella le hacen muy bien pero las organizamos siempre todas con un orden, y dosificadas, para que no se fatigue".

Así mismo, agradece "enormemente" el cariño que recibe Concha Velasco "por ser la mejor actriz de este país" y señala que cuando de nuevo suceda, "desgraciadamente, algún empeoramiento significativo de su delicada salud, no tendré problema alguno en informar debidamente de ello de nuevo, como hice en Navidad".

Mientras tanto, y "deseando que eso no pase de nuevo", atenderá a todo el mundo "como me sea posible porque la relación de afecto, por parte de todos, es mutua" y se disculpa por no haberlo hecho en alguna ocasión. "Yo también tengo una vida y otras cuestiones personales ajenas a todo esto" y señala que no siempre es un buen momento.

Se despide agradeciendo el cariño e interés por su madre. "Todos somos humanos, yo también (...) Esto pasa factura a nivel emocional, mucha factura. Mucha. Creedme, esto es muy difícil".