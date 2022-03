El legado inacabable de las escritoras

Está claro que la lucha del 8-M no se reduce a una jornada del año, porque hay hombres y mujeres defendiendo la igualdad a diario, pero, más allá del día a día, también hay mujeres –y hombres- que indagan en el pasado para recuperar los nombres de autoras que fueron decisivos en la constitución de diversos movimientos y épocas y que, por el solo hecho de ser mujer, quedaron invisibilizadas, tantas veces por detrás de sus maridos, por ejemplo. Lo supieron bien Tània Balló y sus compañeras cuando, hace más de una década, recuperaron a todas las mujeres de la Generación del 27 en aquel proyecto –luego diversificado en libros y documentales- bautizado con el nombre de Las Sinsombrero. ¿Quién se acordaba hasta entonces de Concha Méndez, Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín o María Teresa León, entre otras muchas? Y eso que vivieron y hasta escribieron tanto como sus compañeros de generación. Pero nacieron mujeres.

María Victoria Atencia

Y como no solo del 27 vive la Literatura española, en 2019 se ha constituido una asociación nacional que, bajo el nombre de “El Legado de las Mujeres”, busca subsanar la ausencia de referentes femeninos en los libros de texto y en el currículo de la Educación Secundaria. Según un estudio realizado en la Universitat de Valencia por Ana López-Navajas, la presencia de mujeres en dichos manuales alcanza solo el 7,6%. Ya se sabe: de Santa Teresa de Jesús a Rosalía de Castro y poco más. Lo demás, son nombres masculinos, muchísimos, centenares, en esas listas de autores que el alumnado memoriza generación tras generación. Si se estudia a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, apenas asoma la sombra de Zenobia Camprubí, su abnegada esposa, como si Camprubí no hubiera sido una excelente escritora, traductora e investigadora y su legado por sí mismo no mereciese atención. Y es solo un destacadísimo ejemplo. La asociación El Legado de las Mujeres ( www.legadodelasmujeres.es ) tiene su sede en el IES Vaguada de la Palma, en Salamanca, pero agrupa a muchas profesoras –y también profesores- de toda Castilla y León, Valencia, Asturias y Andalucía. En los últimos meses, no solo se están uniendo docentes del resto de comunidades autónomas de España, sino que el proyecto de ir publicando mapas de escritoras también se está ampliando al resto de la geografía nacional. De momento, al margen de esas comunidades, ya se han publicado también los mapas de Galicia, Aragón y Castilla La Mancha. Cada mapa con decenas, a veces centenares de escritoras, provincia por provincia. Escritoras que a veces son mínimamente conocidas; a veces ni siquiera eso, y no porque sus obras carezcan de valía, sino porque nacieron mujeres. Y la labor continúa, enmarcada además en otro proyecto europeo de educación, un Erasmus+KA201 titulado “Women’s Legacy” (El legado de las mujeres: nuestro patrimonio cultural para la igualdad)”, cuyo objetivo es ofrecer instrumentos de intervención didáctica que sirvan para recuperar el olvidado patrimonio cultural europeo de autoría femenina y corregir la visión androcéntrica de la cultura transmitida en la educación.

Ana Rossetti

“Estoy poeta” Al margen de escritoras muy conocidas cuya singularidad fue incluirse heroicamente en un mundo dominado por los hombres, como es el caso de la burgalesa Florencia Pinar, dama de la corte de Isabel la Católica cuya obra integró aquel Cancionero general del siglo XVI, siguió habiendo en Burgos, por poner solo un ejemplo, escritoras valiosísimas pero cuyos nombres se fue tragando el olvido. Ya a mediados del siglo XX, por ejemplo, nació Begoña Abad, una escritora que seguramente al lector no le suene de nada pero que ya tiene una ingente obra poética e incluso un libro de relatos, Cuentos detrás de la puerta (2013). Abad empezó escribiendo cuentos para sus hijos. “Escribir era tan natural en mí como respirar, pero otra cosa era compartirlo, hacerlo visible, hacerme yo visible”, dijo en una entrevista, hace ya un lustro. En 1979 ganó el premio de la Asociación de Amas de Casa de Logroño y aquel galardón le cambió la vida. Begoña en ciernes, La medida de mi madre o Cómo aprender a volar son títulos suyos en los que se refleja de alguna manera esa sensación suya de que, durante medio siglo, no viviera su vida, sino la de una madre y esposa abnegada y sujeta al papel que la historia había reservado desde siempre para las mujeres. “A los cincuenta me nacieron alas”, dice en un poema, al recordar el momento en que se independiza económicamente porque consigue un trabajo en una portería de Logroño y un piso propio. Abad insiste en que no es poeta, sino que “está poeta”, como reza un título suyo de 2015: Estoy poeta (o diferentes maneras de estar sobre la tierra).

Aurora Luque