El mítico dibujante de cómics Frank Quitely estará el Sevilla el 15 de octubre

De su mente han salido algunos de los cómics más importantes de las últimas décadas en todo el mundo, por lo que estar con él y tener un ejemplar firmado de su puño y letra es todo un tesoro para millones de personas en todo el mundo.

Será el próximo viernes 15 de octubre, cuando la tienda Nostromo de Sevilla contará con Frank Quitely leyenda del cómic creador de obras maestras como All-Star Superman, Jupiter's Legacy, Flex Mentallo, New X-Men y muchos más éxitos.

Es una cita irrepetible para los amantes del cómic, hasta tal punto que la tienda está recibiendo peticiones de toda España para acudir a la cita, que tiene algunos condicionantes, ya que, por seguridad, está restringida a las primeras 100 personas que reserven y para firmar ejemplares adquiridos ese mismo día en la tienda.

Una referencia mundial

Frank Quitely (pseudónimo de Vincent Deighan), nació en Glasgow (Escocia) el 18 de enero de 1968. Ha sido reconocido principalmente por sus frecuentes colaboraciones con Grant Morrison en títulos como ‘New X-Men’, ‘We3’, ‘All-Star Superman’, y ‘Batman and Robin’. También trabajo junto a Mark Millar es ‘The Authority’ y ‘Jupiter's Legacy’, adaptada posteriormente a una serie en Netflix.

Es autor de infinidad de obras, como ‘The Sandman: Endless Nights’, ‘The Invisibles’, ‘The Authority’, ‘Batman: The Scottish Connection’, o ‘Flex Mentallo’.

Cuenta, además, con premios incontables, como ‘Best Penciller/Inker Eisner Award’ por ‘We3’, Best New Series Eisner Award’, por ‘All Star Superman’ o ‘Best Artist Harvey Award’ por ‘All Star Superman’.

Sus fans podrán llevarse su firma en Sevilla en ejemplares de ‘Flex Mentallo’, ‘We3’, ‘Batman y Robin’, ‘New X-men’, ‘Jupiter Legacy’ o ‘All-Star Superman’. Además, se une a esta lista de obras ‘Sandman noches eternas’, una de las series más famosas del cómic, escrita por Neil Gaiman, con serie prevista en Netflix para los próximos meses.

Y no es la única cita que se prepara en este sentido, porque Nostromo acogerá el lunes 18 de octubre la visita de Jaime Martín, ganador a la mejor obra nacional en el Salón del Cómic de Barcelona por ‘Siempre tendremos 20 años’ y por ‘Jamas tendremos 20 años’.

La tienda, cita cultural en Sevilla

El 25 de julio de 2020, la tienda de cómics de la calle Zaragoza de Sevilla ganaba el premio Will Eisner Spirit of Comics Retailer al mejor establecimiento de este tipo del mundo, que cada año entrega la organización de la Cómic Con de San Diego (Estados Unidos).

La Cómic Con lo comunicaba a las 3.00 de la madrugada -hora española-: «Estamos encantados de anunciar que Nostromo Sevilla, una hermosa tienda de cómics en Sevilla, España, es la ganadora de nuestro Premio Will Eisner Spirit of Comics Retailer 2020».

La tienda sevillana optaba por segundo año consecutivo a conseguir el considerado el Óscar de su sector, en una competición en la que en 2019 quedó en segundo lugar.

Junto a «Nostromo», pasaron a la final «Kingpin Books», de Lisboa (Portugal); «Cofee and comics», de Nueva York (Estados Unidos) y las también estadounidenses «Rogue City», en Meadford, y «Space Cadets» de Oak Ridge North.