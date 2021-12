El movimiento urbano de Mento Muñoz en la Sala Patricio Howden Art

Un autor –o autora- no llega a la abstracción geométrica por casualidad, ni siquiera el más genial que se considere, porque esta –y tal como la entendemos los occidentales- es el resultado de una depuración que se lleva a cabo interiormente, en el intelecto.

Más que física, la abstracción es psíquica y supone como su nombre indica, un proceso de reconversión de lo figurativo. Una especie de filtro que se tiene o no, o se adquiere con la práctica continua. Algo de esto pasa con las obras que presenta ahora Mento Muñoz, pinturas y esculturas que ha despojado de la dicción académica que bien conoce, para dejarlas en sus líneas esenciales.

Aquí no hay perspectiva –y de haberla- es la oriental, la caballera, la que plasma lo representado desde arriba, como “desde un avión” a la manera de vistas aéreas. Por no haber, ni siquiera hay simetría, y si la hay, es aleatoria. La composición por otra parte “es de aquella manera”, alejada de la ortodoxia cartesiana, porque ni más ni menos, es la suya. Tampoco hay esa profundidad que establecerían puntos de fuga y la sensación de fingir el espacio, tampoco es por volúmenes, ni le hace falta, ... y sin embargo ¿por qué se distingue todo eso en los cuadros de Mento?, ¿por qué se ven el exterior y el interior de los edificios, los patios, las habitaciones, la vida que no representa pero que habita en el interior de los hogares: sean rascacielos de lujo o humildes favelas?