«El Premio Max de Honor compensa que nunca fuéramos nominados»

Con solo 5 funciones de su último espectáculo “Hits-Chimpum!” en el Gran Teatre del Liceu con todas las entradas vendidas, los tres cómicos se despidieron definitivamente del público el pasado 4 de diciembre porque “tenemos una obsesión por innovar, y estábamos en un punto en que era difícil encontrar temas nuevos para los espectáculos”, ha explicado Gràcia.

“No teníamos ganas de terminar en la decrepitud”, ha añadido Sans, a lo que su compañero Mir ha recordado que “otras compañías y artistas, con el tiempo, han visto cómo su público iba decreciendo”.

De todos modos, han aclarado que este no ha sido su caso, ya que desde sus inicios en 1979, han notado “el interés del público”, también en su última parada en el Liceu, que fue “épica y maravillosa porque la gente solo tenía ganas de disfrutar”, ha recordado Sans.

Pero decidirse por bajar definitivamente el telón para Tricicle no fue una decisión fácil, porque significaba “abandonar costumbres y circuitos teatrales que te hacen coincidir con grandes amistades”, ha dicho Gràcia, que a la vez ha exclamado que no sabe qué es no trabajar los fines de semana.