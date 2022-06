El sevillano Jesús Tortajada convierte ‘los campos de la tarde’ en su sexto poemario

Jesús Tortajada (Sevilla, 1954) es un sevillano que no estudió Filología, sino Derecho y sin embargo escribe versos; uno de esos sevillanos intimistas sin grandilocuencias que ejerce su trabajo de día, como por ejemplo el de procurador, y piensa en endecasílabos a cualquier hora, no por completo mérito propio, sino porque su hermano Vicente “me los inyectó en vena”, según ha recordado él con melancolía. Entre su primer poemario, Un invierno llevadero (1985), reeditado no hace demasiado por Ediciones en Huida, y este último poemario que ahora da a luz Anantes, Los campos de la tarde, Tortajada solo ha publicado cuatro libros más (Malos días, 1997; Un buen traje, 2003; Ruegos y preguntas, 2008; y Manuel de la contienda, 2018), pero sus versos han ido apareciendo en cuantas antologías poéticas se han fijado en su voz consolidada de poeta que dice lo que piensa y piensa lo que dice, lo cual no es algo siempre lógico y consustancial a cuantos poetas se atreven hoy a publicar. El poema que da título al libro, “Los campos de la tarde”, ganó en 2016 el Premio de Poesía Alcaraván, y aquí se inserta ahora con la naturalidad de sus endecasílabos de poeta apartado del mundanal ruido y en la verdad del terrón: “He detenido, entrada ya la tarde, / mi paso a pleno sol y a campo abierto / cuando se alzan frondosas inquietudes / y se mecen las dudas con la brisa. / Aquí, en medio del campo de la tarde, / está la soledad brillando igual / que un astro con luz propia, los silencios / exhiben sus vistosos coloridos / y hay rocas esparcidas –o son sueños- / como trozos de pan que se olvidaron”. Como un caminante machadiano, con ese corazón que Muñoz Rojas ponía en Las cosas del campo, aquel milagro en prosa poética, Tortajada avanza verso a verso por el ocaso polvoriento de su propia soledad: “He querido esperar a que el ocaso / extienda sobre mí su dulce sombra, / el sol ya va filtrándose en los chopos, / atravesando el aire entre las ramas / como un cuco de luz cuando atardece. / ¿Tan lejos aún está el amor?, ¿por qué / veredas andará, por qué senderos?”.

Jesús Tortajada.

Al margen de alguna concesión al octosílabo, como en esos “Hatillos de aliento” del principio (“¿Dónde estará la mañana / con sus hatillos de aliento?”), el poeta se sirve siempre del arte mayor para su serena reflexión acerca de lo que ocurre, incluso para descubrimientos tan prosaicos como que el wifi forma parte del hogar: “Ni siquiera podía imaginar / que, avanzando entre brumas y penumbras, / esa pequeña luz me atravesara. / Tengo que agradecerles, a mis hijos, / que hayan sacado el rúter por el patio. / También yo he recibido la señal”.

Polisemia poética

Como todos los grandes poetas de la experiencia, Tortajada encuentra significados profundos, graves, hirientes, pero sin escandalizarse, en todo signo de la realidad cotidiana, ya sea el desmontaje de un mueble que se le resiste o la carta de cualquier juego de la vida: “Suelo romper las cartas de los bancos, / también las que me ofrecen soluciones / de audición (porque no atesoro nada / y es verdad que yo nunca me he enterado). / Rompo las cartas cuando las recibo, / sin siquiera mirar qué juego tengo”. La primera parte del libro, en fin, se cierra con una brillante reflexión metaliteraria digna de que Bécquer levantar la cabeza: “Dejo una escasa luz que oculte el blanco / del papel cuando escribo, para que entre / el amor como por su propia casa”.

De la barbería al bar de la esquina