El sustituto: honesto, integro y entretenido thriller (****)

En los libros de historia se puede aprender que la Transición española fue un programa de reformas orquestado desde arriba y con un texto para darle visos de legalidad, la Constitución de 1978, por lo que en sí misma como periodo no supuso una ruptura con el régimen autoritario de Franco, sino más bien, una tibia reforma basada en el consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Desde la muerte del tirano en 1975 hasta el triunfo en las urnas del PSOE en 1982 este país se ahogó en el camino, y lo que las derechas y los medios conservadores nos venden como modélico, sabemos ahora que no lo fue. Y si, hubo consensos, legalización de partidos como el PCE y pactos como el de la Moncloa (1977) pero también golpes de Estado como la Operación Galaxia de 1978 y atentados terroristas del GRAPO, FRAP y ETA. Y lo más importante, ya implantada la democracia encontramos nuestro mayor fracaso, al no optar por cuestionar, condenar y perseguir a la extrema derecha o a cualquier movimiento involucionista como hizo la Alemania democrática tras la caída del nazismo.