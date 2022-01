El teatro de García Lorca, un valor seguro

A pesar de sus múltiples versiones, cualquier obra de García Lorca es un valor seguro. No hay más que echar un vistazo al éxito de convocatoria de esta obra de Andolini Producciones, una nueva entrega de ‘La Casa de Bernarda Alba’ que, salvo el título, es bastante fiel a la obra original.

No obstante, se trata de una fidelidad un tanto engañosa ya que Sergio Rodríguez prescinde de dos personajes que en la obra original no son en absoluto gratuitos: Magadalena y Amelia. Así, todo el conflicto se dirime entre las otras tres hermanas: Angustias, la mayor, Martirio, la jorobada y Adela, la pequeña. En ese sentido cabe destacar que la adaptación consigue que la voz de Lorca no se pierda. Muy al contrario, si algo destaca en este nuevo montaje es precisamente la riqueza del texto del insigne dramaturgo granadino.

En su rol de director, Sergio Rodríguez construye una puesta en escena alejada de artificios, con una escenografía minimalista (solo dos sillas), una banda sonora bastante parca (dos canciones) y un vestuario de corte atemporal, salvo por el calzado de las hermanas, que incomprensiblemente remite a una estética más actual. De esa manera, todo el peso de la obra recae en el texto y su interpretación, aunque cabe señalar que la iluminación, del propio Rodríguez, arropa a los personajes y potencia el dramatismo de la historia en algunos pasajes.

Aunque el reparto es un tanto irregular y en algunos momentos abusa de la sobreactuación, la obra cuenta con algunas interpretaciones magistrales, como las de Mer Lozano en su papel de Poncia y la de Alba Suárez en el de Adela. Marina Hidalgo retrata bien el carácter tiránico de la Bernarda y Esperanza Querino y Carmen Boza dotan de un aceptable grado de humanidad a sus personajes, gracias a un riguroso tratamiento naturalista que las lleva incluso a retratar las peleas con una buena dosis de violencia, tal vez demasiado porque en algunos momentos resulta un tanto excesiva. No obstante, es justo reconocer que consiguen elevar el conflicto a primer plano, lo que no es fácil teniendo en cuenta que faltan dos personajes.

Pero la ausencia de estos dos personajes le pasa factura al ritmo, que resulta un tanto denso, dadas las continuas entradas y salidas de los personajes a escena y la sencillez de las transiciones, que se limitan a dejar el espacio escénico vacío, y en algunos momentos incluso más tiempo de la cuenta. Nada que no pueda arreglarse con un poco más de vida en los escenarios.