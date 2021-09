El VIII Moments Festival de cultura independiente aterriza en Sevilla

El VIII Moments Festival, uno de los encuentros internacionales imprescindibles de la cultura y arte popular independiente que cuenta con el patrocinio de Cervezas Alhambra, celebra desde el 15 de septiembre al 7 de enero un intenso y sugerente programa de más de 150 actividades con las que la cita da un salto nacional expandiéndose por primera vez a dos nuevas ciudades, Madrid y Sevilla, y ofrece en Málaga su edición más ambiciosa para acercar durante más de tres meses una visión única de disciplinas como el arte urbano, la fotografía, el diseño, la ilustración, la música, el cine, el flamenco o la cultura skateboard y surf.

Así, más de 20 espacios de la escena alternativa del país acogerán interesantes encuentros, exposiciones, documentales, talleres, murales o conciertos donde confluyen tanto jóvenes talentos emergentes como figuras destacadas de la escena subcultural internacional. En este sentido, como explica Juanjo Fuentes, director de la cita, cuyo cartel está diseñado este año por el reconocido ilustrador peruano, Blumoo, lo que se persigue es “difundir unas propuestas, proyectos, trabajos, historias y personas, ligadas al underground y a la filosofía do it yourself, que habitualmente tienen poca cabida en los centros culturales y educativos de nuestro territorio y que son cien por cien auténticas y fascinantes”.

En concreto, la capital andaluza se llenará del espíritu Moments desde el 9 de octubre al 27 de noviembre con más de veinte propuestas que incluye siete talleres, seis exposiciones, cinco charlas y conciertos y seis estrenos de documentales en galerías de arte como Magasé Art Gallery o el Gallo Rojo, espacios culturales como la Casa de las Sirenas o La Carbonería y las dos sedes de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla (Nervión y Chile).

Concretamente en Nervión realizará su mural el prestigioso artista Chad Eaton ‘Timber’, uno de los ilustradores más destacados de la escena norteamericana de la última década. Además del mural, el californiano, artista de culto en América y venerado en Europa, ofrecerá un taller y una conferencia dirigida a los alumnos sobre ilustración, skate y creatividad e inaugurará la exposición Bad back, una retrospectiva del exquisito trabajo de los carteles impresos en serigrafía a mano, que se expondrá hasta el 27 de noviembre. Bad back representa un viaje personal, visual y emocional a través de su obra, mostrando la evolución de su inconfundible estilo y los caminos que han tomado sus ilustraciones en la última década, en la que ha dejado icónicas colaboraciones con Element Skateboards.

Un momento especialmente emotivo será el Premio Moments que se entregará el sábado 9 de octubre al cineasta y productor musical, Gonzalo García Pelayo, figura crucial de la contracultura española y que abrirá el Moments en la ciudad. Bajo el título García Pelayo again. En el borde de todo, el periodista y gestor cultural Fran G. Matute, entrevistará al director sobre el peso transgresor que muchas de sus iniciativas han cogido con el paso del tiempo.

Como productor musical, García Pelayo ha producido un total de 150 discos desde que en el 1974 fundara el sello Gong. Entre otros los de Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés o Carlos Puebla, así como los primeros álbumes de Labordeta, Luis Pastor, Hilario Camacho, Amancio Prada, Carlos Cano, Aute, La Susi y María Jiménez o de grupos como Triana, Barra Libre, Gualberto, Goma o Lole y Manuel. En cine podría definirse como padre del cine andaluz con títulos tan recordados como Manuela (1975); la comedia Vivir en Sevilla (1978), la comedia de temática sexual Corridas de alegría (1982), Alegrías de Cádiz (2012), Todo es de Color (2016) o la más reciente Nueve Sevillas.

Entre las exposiciones que acoge la capital andaluza destaca la colectiva Jazz, Soul and Funk Covers. Un viaje por el diseño gráfico en la música afroamericana que reúne en la Casa de las Sirenas casi 80 emblemáticas portadas gracias al proyecto que la editorial Taschen encargó al coleccionista de vinillos Joaquim Paulo y al editor Julios Wiedemann y que viaja por la era dorada de esta música que logró cambiar el mundo hasta llegar a la explosión del hip-hop actual. Esta exposición es una reivindicación del arte y diseño gráfico aplicado a la música y explica cómo también se puede conocer la historia de los álbumes a través de sus carátulas.

Otras igualmente importantes son las que acoge Magasé Art Gallery del maestro ilustrador americano, Andy Jenkins, cuya obra destaca en el collage, y el reconocido estudio de diseño Error Design, de Xavi Forné, quien impartirá también un taller el miércoles 13 de octubre.

Andy Jenkins traerá a la capital andaluza A Second Life, una muestra donde el artista multidisciplinar y director creativo reúne las piezas de papel recolectadas y construye con ellas un nuevo discurso en un intento de retratar los hábitos irresponsables del consumidor moderno. La de Error! Design, por su parte, recoge algunos de los posters de conciertos más destacados de la carrera del barcelonés Xavi Forné, quien ha trabajado para multitud de bandas de música, promotoras y discográficas nacionales e internacionales. Entre sus clientes encontramos desde Metallica a Wilco, Soundgarden a Love of Lesbian, Red Fang, Foo Fighters o Guns n' Roses. Forné impartirá también un taller de cartelería utilizando grabados antiguos y realizando collage digital.

En la Galería Gallo Rojo se inaugura el sábado 16 de octubre la muestra de Unbuentipo, marca del diseñador gráfico Álvaro Fernández, quien impartirá también un taller en la escuela. La exposición recopila los principales trabajos que ha realizado el diseñador, profesor y fundador del CanelaParty, fuertemente vinculado a la escena musical independiente española, en su primera etapa en Madrid. Así, se podrán ver carátulas, carteles, discos, camisetas, logotipos de bandas o sistemas visuales para festivales.

Una importante faceta del Moments es la formativa, con un diverso programa de workshops donde los participantes tendrán la oportunidad de aprender, de manera directa y cercana algunas de las claves de los mejores profesionales del diseño, la ilustración y la creatividad en sesiones intensivas. Así, estará el de dibujo, titulado ¿A qué venimos si no a fracasar? que propone el artista, músico y docente Berto Fojo; el de tipografía modular, impartido por el diseñador, Luis B Hernández, cofundador de la revista GO Skateboarding MAG y también director de arte de la revista Yorokobu; el de Album Artwork con Unbuentipo; el de ilustración, impartido por el dibujante madrileño Buba Viedma (cuyo estudio trabaja para marcas como Google, Samsung, National Geographic o Forbes); el de infografía conceptual y creativa, del diseñador y creativo David González (Glez Studio) y el que imparte el rapero malagueño Rayka, Premio Moments de esta edición.

Algunos de estos artistas (Buba Viedma, Luis B y David González, de Glez Studio) se reunirán en el encuentro Aventuras y desventuras de tres amigos creativos en la capital (y algunos consejos prácticos para sobrevivir a la miseria con relativa dignidad). A éste se le sumará el de Promotores independientes, con Álvaro Fernández (socio fundador del CanelaParty), Berto Fojo (Liceo Mutante), Isa Alba y Miguel Palou (Pabello Solar), y el de Dos pioneros del Rap en Andalucía con Rayka, Bidabol (K.B. Posse) y Juan Antonio HR.

En formato híbrido se presentará en la Escuela de Arte de Sevilla Génesis negro: La leyenda olvidada de los Hijos de Eva, un libro-disco. editado por Sentencia Records (heterogéneo sello sevillano conocido por editar discos de metal, drone, free jazz o improvisación libre de artistas como Orthodox, Dead Neanderthals, Doce Fuegos o Sputnik Trio), con música en directo del veterano músico experimental sevillano, Ricardo Jiménez, a la guitarra y los sintetizadores, y exposición de las ilustraciones del dibujante, vinculado al movimiento surrealista, Antonio Ramírez, basadas en un texto de Alfonso Lebrón.

Del mismo modo, el próximo Moments contará con un interesante ciclo dedicado al audiovisual en el que se proyectarán seis documentales internacionales sobre artistas y temáticas diversas (como la inmigración, la creatividad, el diseño, el skate...) que son estrenos absolutos en nuestro país. Así, se proyectarán American rapstar, Skate or die, Dear mr. Brody, Dope is death, Tell them we were here y Bad attitude, que recorrerán también el resto de ciudades del Moments.

El Moments Festival es, sin duda, una historia de éxito singular ya que surgió de manera casera en 2014 en Málaga impulsado por un grupo de amigos apasionados de este tipo de propuestas artísticas, y en sólo siete ediciones ha logrado consagrarse como una de las propuestas de cultura alternativa más originales y sólidas de nuestro país, obteniendo el reconocimiento de importantes instituciones y creadores que lo sitúan como un festival único tanto en su formato como en sus contenidos. De hecho, la cita que en 2020 salvó una exitosa edición en plena pandemia, ha ido experimentando cada vez una mayor afluencia de público llegando a reunir en 2019 a unos diez mil asistentes, una cifra que se prevé superar este 2021, donde el Moments da un importante salto nacional extendiendo su programación a Madrid y Sevilla, dos de los epicentros culturales más efervescentes del país.

Como destaca su director el Moments Festival “abraza a un público alejado de estereotipos y prejuicios y ofrece una oportunidad para conocer increíbles trabajos y comprobar modernidad y tradición no son incompatibles”. “Creemos que es necesario comprometernos con lo que nos apasiona, seguir aprendiendo, descubrir cosas nuevas, lanzarnos a crear desde cero y, sobre todo, compartir todo esto que amamos con la gente”, ha afirmado.