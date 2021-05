‘El violinista rebelde’ vuelve a Sevilla: «Habrá juerga y momentos muy emotivos»

¿Quién es el violinista rebelde?

Un violinista un poco rarito. Desde pequeñajo siempre intentaba salirme de los tópicos del violinista clásico y, aun teniendo formación clásica, tengo por dentro un alma un poco rebelde, como dice el título del grupo. Siempre intentamos llevar el violín a estilos que no estamos acostumbrados a escuchar.

¿Qué le llevó a convertirse en músico?

Yo creo que fastidiar a los vecinos, porque no tiene otra explicación. Cuando eres pequeño y tocas el violín suena a armario jajaja, aunque a mí me gustaba como sonaba. Pero lo cierto es que en mi familia casi todos son músicos. Mi abuelo vivía en Carmona y era conocido como ‘el trompetista’, por lo que es una cosa que he mamado desde muy pequeñito y que llevo en la sangre.

¿Alguno toca el violín?

Sí, la verdad es que en mi familia hay cuatro violinistas. Todos son súper clásicos, porque mi tío es catedrático del conservatorio superior, mi prima toca y estudia por Alemania y Austria, y yo pues el rarito que se pone a dar saltos jajaja.

En sus conciertos mezcla música clásica, rock, flamenco, electrónica... ¿Cree que el violín no debería entenderse únicamente como música clásica?

Creo que no debería. Uno de los primeros estilos donde yo me salí fue con el flamenco. Venía de tocar en la ópera del Teatro Real de Madrid y me llamaron para hacer unos conciertos con ‘El Lebrijano’ y Alba Molina en un festival flamenco. Yo jamás había tocado nada antes de flamenco y flipe. En ese momento me planteé que quería salirme un poco del mundo clásico. Luego la vida me empezó a poner cosas por delante: me llamaban para colaborar con grupos como Extremoduro, Maná, Chambao... Me di cuenta de que había un mundo fuera del clásico que era maravilloso, y poco a poco fuimos creando STRAD, que hoy en día es una mezcla de estilos donde todo vale.

¿Cómo es tocar flamenco a través del violín?

Pues como es el flamenco, te sale de dentro. Da igual que salga por la garganta, las palmas o el violín. Lo importante es que lleves esa rabia interna, esa pasión y esa sangre caliente... Lo demás es echarle valor e intentarlo.

¿Por qué ‘Mundos opuestos’?

Mi abuelo, al que le debo estudiar música porque era mi profesor de violín, falleció al principio de la pandemia... por eso ‘Mundos opuestos’. STRAD tenía planeada una gira internacional muy grande para el 2020, pero no pudimos hacerla y consideré que era el momento perfecto para dedicar un espectáculo a los abuelos, que, desde el principio al fin, tiene momentos emotivos en los que incluso se oirán a mis abuelos. Intento crear un vínculo y un momento emocional con el público porque creo que todos tenemos los sentimientos a flor de piel, pero también habrá momentos de juerga, fiesta, baile y cante, que es lo que más le habría gustado a mi abuelo.