El XII Premio Rafael del Riego de Las Cabezas se lo lleva la feminista de la Transición Ana María Pérez del Campo

Ya van 12 ediciones del Premio a las Libertades Rafael del Riego en Las Cabezas de San Juan, el municipio sevillano desde el que este general asturiano cambió la historia del Constitucionalismo español el 1 de enero de 1820 al negarse a embarcar hacia las colonias americanas y obligar al monarca Fernando VII, en cambio, a aceptar la primera Carta Magna de este país, que ya era conocida como La Pepa. En esta ocasión tan especial, en la que se cumplen dos siglos de aquel Pronunciamiento, el Premio a las Libertades que lleva el nombre de aquel general ha recaído en la feminista madrileña Ana María Pérez del Campo, una propuesta de Somos Tineo, una agrupación de electores radicada precisamente en el pueblo natal de Rafael del Riego. La asociación asturiana considera que el trabajo de esta histórica feminista “ha estado solo parcialmente reconocido”, mientras que el alcalde de Las Cabezas, Francisco José Toajas, ha reconocido que “su compromiso personal por la lucha directa a favor de los derechos de las mujeres en un período tan complicado como el de la dictadura franquista bien merece que se ensalce su figura”.

Ana María Pérez del Campo tiene ya 84 años y fue cofundadora, en 1973, de la primera asociación de mujeres separadas de España. En 1981 participó en la redacción del borrador de la Ley de Divorcio. A lo largo de su vida, ha luchado por la igualdad legal de las mujeres y contra la violencia de género, hasta el punto de fundar el primer centro integral de atención a las víctimas de violencia de género en nuestro país. Pérez del Campo es asimismo pionera en la uso del concepto “terrorismo de género” para denunciar la violencia machista, que ella consideró tan tempranamente “fruto de la ideología del sistema patriarcal”.

Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica

El jurado del certamen, reunido telemáticamente, ha considerado que no solo esta candidatura merecía el reconocimiento, sino también la de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica, que ha sido propuesta hasta dos veces, por parte de Jaime Baena y Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, presidente este último de la Fundación Abogados de Atocha. Ambos han defendido el compromiso con las víctimas del franquismo y sus familiares y el esfuerzo por defender la memoria democrática, un trabajo para el que consideran que este premio es impulso, para continuar aglutinando entidades memorialistas de toda Andalucía, “facilitando asimismo la comprensión de la ciudadanía ante un ámbito tan sensible y comprometido, no exento de opositores”.

“Ambas candidaturas merecían el premio, por lo que no procedía discriminar una causa sobre otra, sino asumir que ambas candidaturas eran merecedoras del premio y cumplían con los requisitos de la convocatoria”, ha zanjado el alcalde, que junto a su homólogo de Tineo (Asturias), ha comunicado a los interesados la feliz noticia. Aún falta por determinar la fecha de la entrega de galardones, que se celebrará en cualquier caso en el Teatro de Las Cabezas de San Juan.