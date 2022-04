Elena Esparcia trasciende las lindes del monólogo

El pasado mes de marzo comenzó la novena edición de ‘Estrénate’, un ciclo de artes escénicas promovido por el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), con el objeto de dar a conocer nuevas propuestas de creadores emergentes procedentes de todo el territorio español. Dentro de ese ciclo, pudimos asistir el pasado jueves a la representación de ‘En la Furia’, de la madrileña, Elena Esparcia.

Aunque esta obra se defina como un monólogo, podría decirse que trasciende las lindes de este género ya que, tanto la voz en off, como la convergencia del espacio sonoro con los efectos audiovisuales nos sugiere la presencia de más de un personaje.

El texto gira en torno a una anécdota de Mercedes, la bisabuela de Elena Esparcia, una mujer fuerte que llevaba las cuentas de su casa y cazaba. Pero como en su época las mujeres no podían tener un arma a su nombre y salir a cazar, su marido le compró un rifle y la acompañaba al campo. Una vez vieron un lobo, y Mercedes le sostuvo la mirada, convencida de que, como así ocurrió, el lobo no les atacaría si ellos no le hacían nada.

Partiendo de esa anécdota, Elena Esparcia reflexiona sobre todas las figuras míticas que, como el lobo o las brujas, han servido al patriarcado para educar a las mujeres en el miedo y la obediencia, hasta estigmatizarlos en sus cuerpos. Ana Sánchez Acevedo y Jose Andrés López vuelcan esa reflexión en el texto, aunque quizás sería más apropiado decir en los textos, ya que la dramaturgia se conforma con varios textos sueltos que rompen con las coordinadas espacio-temporales y se completan con el espacio sonoro, el movimiento actoral, muy bien marcado por la coreógrafa Luz Arcas, y el vestuario. Gracias a todos esos elementos Esparcia consigue sugerir diferentes situaciones y personajes. En ese sentido cabe destacar que Esparcia logra desplegar ante el espectador toda una gama de sugestivas imágenes que van de la provocación a la ternura, pasando por el desafío y la rabia hasta llegar a la proclama final, que es quizás lo más flojo de la obra.

Cabe resaltar la interpretación de Elena Esparcia, tan fresca como versátil, con la que atrapa nuestra atención desde la primera escena, cuando con un elemento de atrezo tan sencillo como una larga trenza rubia que le llega a los pies, es capaz de simbolizar todo un universo narrativo. Lástima que los bailes resulten un tanto largos y ralenticen el ritmo en vez de auparlo.