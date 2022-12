EO: Vibrante, enérgica, poética, magnífica película

En la celebrada película del director francés Robert Bresson Al azar, Baltasar (1966), la metáfora de nuestra vida se expandía y se hacía añicos ante nuestros ojos al ver que la del burrito era prácticamente una lúcida traslación de la nuestra. Las ilusiones, los sueños y las alegrías de la niñez se enturbiaban por los golpes que la vida te iba dando con el paso de los años. El paso por este mundo empezaba amable para después continuar en una prisión en la que cumplir la terrible condena de la existencia.

Ensanchando la emblemática obra de Bresson el veterano director polaco Jerzy Skolimowski hace un viaje por la vieja Europa a través de los ojos del burrito EO. Y en el mismo asistimos desconsolados a una triste y desoladora mirada que muestra un mundo y el conjunto de personas que lo habitan. Y lo que encuentra es maltrato, abuso y explotación. Vemos el proceder del ser humano, la bestia que no entiende de sensibilidades, incluso ni de la propia, que se ha auto elegido el dueño del universo, con el don de construir pero también de destruir y de causar el mal. Observamos a una civilización que se dice educada, democrática, empática y sensible y es justo todo lo contrario. Raro es que en su periplo encuentre muestras de comprensión y ternura. La especie humana se ha erigido en la dueña y señora del planeta, la única que siente, con sensibilidad. Evidentemente esto último es falso. La Tierra pertenece a todas las especies sintientes que la habitan. Corresponde a la humana organizar y legislar sobre lo que per se nos pertenece a todas. Hace poco más de un siglo se abolió la esclavitud, ahora toca legislar por los derechos de los animales. Es una necesidad imperiosa, además es nuestra responsabilidad.

A través de una puesta en escena rigurosa, poética, y apoyada por una excelente factura técnica, la fotografía es magnífica y el diseño sonoro espectacular, el director nos va destapando los temores, la angustia y los miedos que vive el protagonista. El mundo visto por los ojos de un animal es tan terrorífico que asusta, que da miedo. Es un relato terriblemente doloroso, emocionante, enérgico y vibrante. Consigue que empaticemos enseguida con su desdicha y con su viaje y descenso a los infiernos, que también será el nuestro. Seremos partícipes de las luces que le abren una vía para la esperanza, y sobre todo sufriremos impotentes las sombras tenebrosas del mundo que lo rodean, sin duda más poderosas y determinantes de lo que nos gustaría.

EO es una magnífica película que ha sido premiada en los festivales de Cannes y Sevilla. Su visión además de emocionarles y entretenerles les ayudará a reflexionar, a ver el mundo de otra manera, tal cual es. Su estreno en Sevilla ha sido relegado a una única sesión en los cines Nervión Plaza. Aún así, es sin duda el mejor estreno de estas Navidades.

EO ****

Polonia 2022 86 min.

Dirección Jerzy Skolimowski Intérpretes Sandra Drzymalska, Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz, Isabelle Huppert.

Drama.