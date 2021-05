¿Era Huelva La Atlántica de Platón?

A eso, ha contribuido no poco el problema de las transposiciones por las migraciones hacia oriente; significa que los mapas actuales no son los de entonces: “Creta”, la de “100 ciudades”, era la Ibérica, “Egipto”, era Marruecos, “Asia” era Egipto, y el “Peloponeso”, las Azores. También esto lo he demostrado en “Capitales Imperiales de Tartessos” (ver presentaciones con diapositivas en Youtube).

Desde luego, no existe ninguna prueba arqueológica objetiva para quien se empeña en no admitirlas, lo que suele ocurrir en personas con prejuicios y soberbia, incapaces de reconocer que la han tenido a la vista; o lo que es peor, titulados en Historia que creen conocer las ciudades de ésa época mejor que el propio Platón. Incluso los hay que se creen por encima y tachan de cuentista a un ode los grandes...

Además, no es el único que la describe, sino que Homero también lo hace en Odisea, Canto VI y siguientes. Lo he demostrado en mi segunda obra, “Capitales Imperiales de Tartessos”. Aquí van a poder comprobar lo de Platón, y en otro artículo, demostraré lo que dice Homero de Skeria.

Lo primero que llama la atención al leer sus diálogos sobre la famosa ciudad (Timeo 20-27 y Critias, 106-121) es que insiste en repetidas ocasiones que se trata de un relato real, verdadero, no de ficción (T. 20 d y C. 107).

Para empezar, fuimos educados en que Platón era un filósofo; nadie nos dijo que también era un ingeniero, o como Homero, un historiador; pero escribió obras de ciencias, sobre los planetas y “los átomos” (para los griegos de entonces, el triángulo), como “Critias”.

Por tanto, la obra donde presenta esa ciudad, no era un relato de ficción, sino científico. Cuando escribió “El mito de la Caverna”, no detalló cuánto medía esta de ancho, de largo, o de alto, porque no interesaba, se trataba de una metáfora. Pero cuando habla de la ciudad del Atlántico da todo lujo de detalles (buscar artículo: bienvenidos-a-la-atlantida-).

Así, dice que había 50 estadios, 9,15 Km, desde la base de su monte sagrado (el Conquero) hasta el mar (C. 113 C); los que hay. Su “isla central”, rodeada solo de un pequeño foso, el Monte Conquero de Huelva, también mide lo que dice Platón (C. 116 a), 5 estadios de ancho, 915 metros.

Plinio el Viejo describe sus costas en Hispania, dentro de su Naturalis Historia. Al referirse a la Laguna Eritia, la Roja, la del Tinto (verso 95 de Ora Marítima, Avieno), dice, refiriéndose a Huelva: “hay otra isla larga, de unas 3 millas, sobre la que estuvo la ciudad original”.

Está dando ahí la misma medida que insinúa Platón en C. 115 e: 25 estadios, pues la milla romana era de 1480 m. Platón no dice expresamente el diámetro de la ciudad, pero se deduce sumando el de los anillos y la isla central: sus dimensiones eran 3+3+2+2+5+2+2+3+3= 25 estadios, 4.5 Km. (C. 115 e); son exactamente las proporciones que recoge la Estela de Carmona, del Museo de Sevilla.

Huelva tiene hoy ese diámetro en dirección al mar (es “un brazo de mar”, como dice Platón), y unos 3.850 m. en perpendicular a ese eje, lo que demuestra que realmente se hundió para siempre la parte de las cavernas-cantera y dársenas bajo los anillos, en los flancos. Era la más baja, la pegada a la ría del Odiel (Avda. Cristóbal Colón), y al Tinto (Ronda y C/ Cervantes).