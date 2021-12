¿Era la tumba de guerrero de Málaga, la de Agamenón de Micenas?

Además, su Historia no la pudo inventar Homero, pues ya estaba en la tradición oral (“prehomérica”) de muchos pueblos, especialmente en el Atlántico, donde teníamos escritura mucho antes que en la actual Grecia (ej. en el Museo de Huelva), y donde también nacieron, los primeros escritores.

En la actual Grecia, no tienen ese registro arqueológico, no con esa antigüedad; aquí, en la Ibérica, sí. El dios Hermes ha aparecido grabado aquí, con más antigüedad que allí. En este sentido (cultura material de que habla Homero), les remito a mis obras, y a mis artículos:

Homero fue de los primeros escritores, y no era de otro sitio, ni escribía sobre otro lugar, que no fuera Azores, Madeira, Canarias, Marruecos, y la Península Ibérica.

Agamenón, Rey de Micenas, y comandante de las tropas aqueas (del Atlántico, pues Aker, era Posidón en la Ibérica), convenció a Ulises, y a los del Peloponeso, para cumplir el juramento hecho, y apoyar a su hermano Menelao, el otro hijo de Atreo, contra Troya. Tardó un mes en llegar navegando hasta Ítaca, algo excesivo para el Egeo. Ya he demostrado que el Peloponeso actual es reciente, y no se parece en nada al que describe Homero: hablaba de Azores, que si encaja al 100 % con la de Homero.

Pélope o Pélopo daba nombre a todo el Pelopo-neso (las Azores). Era padre de Atreo (anterior Rey de Micenas) y abuelo de Agamenón (su Rey entonces), y Menelao.

El curso de Agamenón y Menelao, tras la guerra, desde Troya a Micenas, rodeando el cabo Malea (IV, 514) es inviable en el Egeo, pero factible e histórico en la Ibérica.

Estando en Pilos, Nés-Thor dice a Telémaco: «Navegábamos, mientras, nosotros, de vuelta de Troya; más llegando a tocar el Cabo Sunión, Menelao tuvo que bajar a tierra a enterrar al piloto, fallecido por un rayo/disparo (III, 280).

Cuando Menelao zarpó (hacia Micenas) “y alcanzó las aguas vinosas-neblinosas del Cabo Malea, al pié de su abrupto peñón (Gibraltar), olas como altas montañas dividieron la flota. Unas naves vinieron a Creta (Estepona, no la islita actual, donde no cabrían sus 100 ciudades), en la costa del pueblo Sidón (como Medina Sidonia), la que baña el Jardano”.

Y sigue: “Sale allí contra el mar neblinoso una peña escarpada y desnuda (Gibraltar), al confín de Gortina; tremendo oleaje lleva el noto (viento del Sur) a su izquierda, del lado de Fe-Sto (Atlántico), quebrando unos barcos. Quedó allí Menelao con gentes extrañas, guardando el botín” (III, 276-300).

Y dice: “Menelao, con cinco naves de azules proas (de Argos, árgivos), siguió rumbo”. Homero se refería a las de 1.200 a.C, las de Iberia: al cesar la tormenta, reemprenden la navegación (Odisea, IX, 74-81), pero el soplo del Bóreas, o viento del norte, no les dejaba pasar entre Citera (Ceuta) y el Cabo Malea (Gibraltar), para enfilar luego en dirección Norte el océano, hacia Ítaca (Horta, en Faial); en Grecia hubiese sido el viento del Oeste el que no les dejara pasar, no el Bóreas...

Una tormenta dispersó su flota, (III, 312). Aún así, llevaba sus naves cargadas de tesoros y pudo pagar una rica tumba para Agamenón: mientras Menelao estuvo fuera de su reino, en Troya, y en ese periplo, Egisto dio muerte a Agamenón, padre de Orestes; su pueblo quedó esclavizado, y “siete años fue Rey en Micenas, la rica”; al octavo año, llegó Orestes y le vengó; aquel mismo día, llegó Menelao a la zona de Málaga (Creta), con naves cargadas de riquezas...