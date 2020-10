Escritoras que hablan sobre ellas: de mujer a mujer

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebra hoy y mañana, por quinto año consecutivo, el Día de las Escritoras, una efeméride instaurada por la Biblioteca Nacional de España en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y la Asociación Clásicas y Modernas con el objetivo de reivindicar la obra y el legado de las escritoras a lo largo de la Historia. La iniciativa, que nació en 2016, se ha venido celebrando el lunes siguiente a la festividad de Santa Teresa de Jesús, poeta mística del siglo XVI y en cuya labor de reforma de su propia orden religiosa demostró en aquella época una capacidad inusitada, hasta el punto de ser capaz de fundar hasta 17 conventos.

En cualquier caso, no todas las escritoras fueron santas, empezando por Safo, aquella maestra de Lesbos que le suplicaba a la diosa Afrodita, tantos siglos antes de Cristo, por otros menesteres. Hasta las autoras de hoy en día, que han ganado muchísimo en la carrera por la igualdad, han sido demasiadas las escritoras olvidadas o no consideradas, o las autoras que tuvieron que firmar con nombre de hombre para ser alguien en el imaginario colectivo de los lectores. Solo en la literatura castellana, destaca un puñado de nombres que no suele subrayarse en los planes educativos, desde la novelista del XVII María de Zayas, cuya obra picaresca está a la altura de algunos de sus compañeros, hasta la poeta del XX Gloria Fuertes, encasillada en una poesía exclusivamente infantil por su paso por la televisión durante los años de la Transición. Entre tanto, nunca han recibido la consideración merecida autoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Cecilia Böhl de Faber (más conocida como Fernán Caballero) o las llamadas Sinsombrero: Ernestina de Champourcín, María Teresa León, Josefina de la Torre o Concha Méndez, entre otras, por no citar a otras voces femeninas allende el Atlántico, como la chilena Gabriela Mistral -ganadora del Nobel de Literatura en 1945- , la mexicana Rosario Castellanos o la argentina Alejandra Pizarnik.