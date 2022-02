Esperanza Fernández y Miguel Ángel Cortés rayando la excelencia

Hubo una época en la que en los bares se prohibía expresamente el cante. Ejercía su supremacía el régimen franquista y hasta eso quería controlar. En aquella época el flamenco era la música popular así que prohibiendo el cante se estaba prohibiendo la música flamenca. Pero, curiosamente, aquellos tiempos nos dieron algunas de las figuras más señeras de la historia del cante flamenco y más de uno, a pesar de su excelencia, ejercía su profesión en las ventas, tabancos y tabernas como la de la Alameda de Hércules, donde se conoce que la policía local hacía la vista gorda. Así, el título del disco que Esperanza Fernández presentó ayer a lo grande en el escenario del Cartuja Center, supone un hermoso homenaje a aquellos artistas y su cante, que sustentan el patrimonio inmaterial del flamenco.

El espectáculo comenzó con el cantaor Curro Fernández, patriarca de la familia Fernández, recitando un poema que ensalzaba las cualidades de su hija, que salió por un lateral del escenario vestida con un elegante traje rojo de noche, visiblemente emocionada por estar de nuevo acompañada en el escenario con su padre. Pero esa noche la protagonista era ella, y tras el primer tema Curro hizo mutis por el foro y dejó a su hija en el escenario, magníficamente acompañada por su fiel guitarrista, Miguel Ángel Cortés que rayó la excelencia con su toque, rotundo, virtuoso y pasional a un tiempo.

El disco se grabó en directo durante una serie de actuaciones en peñas flamencas en las que Esperanza compartió escenario con un ramillete de primeras figuras del cante. Ninguna de ellas estuvo en el escenario del Cartuja Center. A cambio, Esperanza convocó a cinco estrellas emergentes que demostraron que el flamenco está más vivo que nunca.

La primera en salir fue Ana Morales, que deleitó al público bailando la petenera con traje de cola y un llamativo mantón de manila que la cantaora había sacado a escena. De pie junto a la bailaora, Esperanza cantó con derroche de poderío y delicadeza y Ana bailó con el dominio técnico y la creatividad que la caracteriza.

Rancapino Chico fue la segunda estrella invitada. Con él Esperanza cantó al alimón unos tangos con tanto gusto, que hicieron flotar un sinfín de imágenes festivas en el ambiente. Al igual que Argentina con los fandangos, con los que la cantaora onubense demostró su poderío vocal con unos tonos que apuntaban al cielo. Aunque para derroche de poderío vocal el de María Terremoto, una jovencísima cantaora que hace honor a su estirpe. Anoche lo demostró con un duelo por bulerías con Esperanza que se quedará para siempre impreso en nuestros corazones.

Pero no fue lo único. Junto a la guitarra de Miguel Ángel Cortés Esperanza nos brindó unas soleares cargadas de solemnidad y entrega que culminan con unas cañas aligeradas de compás, aunque no por ello menos brillantes. Igual que las milongas-guajiras que cantó de pie, acompañada por la guitarra de un Miguel Ángel Cortés en estado de gracia que despertó más de una ovación del respetable. Mención aparte merecen las seguiriyas que enlazan con la serrana, un cante dificilísimo de oír en la actualidad al que tanto Esperanza como Miguel Ángel le sacaron toda la pasión y el dramatismo que lo define.

Otro momento sembrado de emoción fue la actuación del que está llamado a ser el continuador de la saga, David Fernández, el hijo menor de Esperanza que bordó las tonás que cantó junto a su madre. Y por si eso no hubiera sido bastante, todavía el espectáculo nos tenía reservado un singular duelo entre Esperanza La Tremendita, dos cantaoras que, como no podía ser de otra manera, portan con orgullo la herencia del cante trianero. Un legado del que La Tremendita y Esperanza, con imagen rockera, dieron buena cantando al compás del bajo, con unos singulares tangos trianeros que elevaron la calidez ambiental de tal manera, que menos mal que para salir del teatro no nos tomaron la temperatura como habían hecho a la entrada.

Y es que a esas alturas el público, que no había parado de aplaudir con fervor al término de cada cante, ya no podía parar de jalear y tocar las palmas. Pero todavía no había terminado. Nos quedaba el fin de fiesta, en el que Esperanza, con la alegría y el desparpajo propio de la fiesta, se quitó los zapatos para brindarnos unas cuantas patítas sembradas de compás, y casi tan espectaculares como la que se marcó Ana Morales, que elevaron el baile flamenco al terreno del “más difícil todavía”. Una noche, en definitiva, que como nos dijo Esperanza al principio se quedará para siempre grabada en nuestra memoria